Saiba quem é o futuro ministro dos Transportes, Renan Filho

A- A+

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) como o seu futuro ministro dos Transportes.

Renan Filho mais velho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), Renan, de 43 anos, é político desde os 26 anos. Foi prefeito de Murici (AL). Depois, deputado federal, governador de Alagoas por dois mandatos e se elegeu ao Senado em outubro.

O nome Renan Filho foi indicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela ala emedebista do Nordeste, que encampou a campanha do petista logo no início da eleição. A região foi a única em que Lula teve mais votos (69,34%) do que Bolsonaro (30,6%).

O cargo era cobiçado por outros partidos, como o União Brasil, e a sua conquista representa a influência política de Renan Calheiros sobre Lula. Em seu quarto mandato consecutivo, Calheiros se tornou um importante aliado do petista no Senado.

Renan Filho se formou em ciências econômicas pela Universidade de Brasília (UNB) e fez um curso de extensão em Políticas Públicas à Primeira Infância na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

O primeiro suplente dele é o empresário Fernando Farias, que também é filiado ao MDB.

Veja também

Novo governo Posse de Lula deve atrair 300 mil pessoas