A- A+

BRASIL Saiba quem é o general Gonçalves Dias, chefe do GSI que pediu demissão Saída acontece após a divulgação de imagens que mostram a movimentação do ex-ministro no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio no 8 de janeiro

O ministro Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (19). A saída acontece após a divulgação de imagens que mostram a movimentação de Dias no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.



Ele é o primeiro ministro a sair do governo neste terceiro mandato de Lula. Com a demissão, mudou o clima na base do governo, e aliados passaram a apoiar CPMI dos atos antidemocráticos.

Mais cedo, Gonçalves Dias desmarcou, em cima da hora, a ida à Câmara dos Deputados para falar sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A sessão estava marcada para as 14 horas desta quarta-feira, mas o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) alegou motivos de saúde.



Quem é o general Gonçalves Dias?

GDias, como é conhecido, atuou no comando da segurança pessoal do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2009.

Na época, ficou conhecido como “sombra” de Lula, ao estar ao lado do petista em todos os deslocamentos, de compromissos oficiais a programas mais amenos, como pescaria.

Após as duas primeiras gestões de Lula, GDias foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Neste período foi promovido ao posto de general.

Na campanha, GDias voltou a dar apoio a equipe de segurança do petista. A empresa de segurança do militar foi contratada para auxiliar na montagem dos eventos que Lula participou pelo país.

Durante a transição, GDias foi indicado para integrar a equipe do grupo temático na área de inteligência estratégica. Por ser militar, GDias é também um dos conselheiros e interlocutores de Lula junto as Forças Armadas.

Veja também

BRASIL Demissão de Gonçalves Dias dá força a movimento para extinguir GSI e retirar militares do Planalto