conflito Saiba quem é o influenciador gamer que foi atacado por Nikolas Ferreira nas redes sociais Rafael Lange, mais conhecido como 'Cellbit', é natural de Florianópolis e criou o seu primeiro canal no YouTube quando tinha apenas 15 anos

O influenciador gamer que foi atacado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na quarta-feira é Rafael Severino Lange, de 29 anos. Mais conhecido como "Cellbit", ele ficou famoso por postar vídeos no YouTube jogando jogos online e, atualmente, por criar uma websérie de RPG de mesa, com amigos gamers, na plataforma Twitch.

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Rafael criou o seu primeiro canal no YouTube em 2012, quando tinha apenas 15 anos. Inicialmente, a ideia era compartilhar seus gostos por jogos, vlogs e enigmas.

Atualmente, ele possui mais de três milhões de seguidores no Instagram, 2,95 milhões no YouTube e 3,6 milhões na Twitch.

Cellbit também protagonizou uma polêmica em 2024. Na época, uma ex-namorada o acusou de agressão sexual. Ela já tinha feito diversas declarações nas redes sociais acusando Rafael de abuso psicológico. Em fevereiro do mesmo ano, ele publicou uma carta na rede social X contando a sua versão da história.

Confusão com Nikolas

O streamer foi atacado por Nikolas Ferreira na quarta-feira. Na ocasião, o parlamentar publicou na rede social X uma foto do criador de conteúdo fazendo o "L" durante uma live na Twitch e questionou: "Por onde anda esse pateta?".

Rafael, em tom de deboche, pediu desculpas pela demora na resposta e afirmou que estava trabalhando, coisa que o deputado "não sabia o que era". O político respondeu ao Cellbit agradecendo-o por fazer o "L" e deixar as peças de eletrônicos mais caras para os gamers.

A publicação gerou uma onda de ataques ao político, pois enquanto ele questionava Lange, cidades da Zona da Mata mineira registravam mais de 60 mortos pelas fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição na região. Internautas questionaram as prioridades do deputado mais votado de Minas Gerais.

Em um dos cinco mil comentários da publicação, um internauta questionou: "Nikolas, você é um deputado federal usando suas redes sociais para incitar ódio contra um civil que está exercendo seu direito garantido de liberdade de expressão? Ou é só mais um dos seus posts inúteis para não justificar os auxílios incongruentes que você recebe da câmara?".

Outro acrescentou: "Não é como se quem acompanha o Cellbit votasse em você, mas se você tivesse o mínimo de noção do quão apoteoticamente grande é a fanbase desse cara, você saberia o tamanho do tiro no pé que você está dando. Típico de quem tenta ganhar debate no grito e com frase de efeito".

Após a repercussão negativa, o político visitou Juiz de Fora e Ubá na quinta-feira. Nikolas foi até as áreas mais críticas, conversou com os moradores, fez postagens nas redes sociais e, sem citar nome ou partido, criticou em vídeo a gestão da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG).

O parlamentar criou uma vaquinha para apoiar a atuação da Cruz Vermelha e outras instituições que estão atuando nas ações emergenciais. Até o momento, R$ 2,8 milhões já foram arrecadados; a meta é R$ 3 milhões.

