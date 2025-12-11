Saiba quem é o único deputado do PL que votou a favor de cassação de Zambelli

A- A+

Foragida da Justiça brasileira, a deputada federal Carla Zambelli (PL) irá manter o cargo após a Câmara dos Deputados rejeitar cassação de seu mandato nesta quarta-feira. O Partido Liberal, sigla a qual a parlamentar pertence, votou em peso contra a medida, com exceção do voto do sergipano Ícaro de Valmir.

Foram 227 votos a favor da cassação e 170 votos contra. Para que Zambelli perdesse o cargo, eram necessário 257 votos. Após a deliberação, o processo foi arquivado. Ícaro não se manifestou até o momento sobre o que o levou a votar a favor da cassação da colega de bancada.

Ele também foi um dos sete deputados do PL que votaram a favor da suspensão do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). A sigla era a favor da cassação do psolista.

Com 24 anos de idade, Icaro de Valmir se descreve nas redes como o "deputado federal mais jovem do Brasil". Ele é filho de Valmir de Francisquinho, atual prefeito de Itabaiana, cidade localizada a 58 km da capital sergipana, que voltou ao cargo este ano após ter ficado dois mandatos a frente da gestão municipal entre 2013 e 2020. Outro filho de Valmir, Talysson Barbosa Costa já foi deputado estadual e atualmente é prefeito da cidade de Areia Branca, cidade vizinha de Itabaiana.

Valmir de Francisquinho chegou a ser candidato a governador em 2022, mas teve o registro no pleito negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ex-prefeito havia sido condenado em 2019 por abuso de poder econômico, o que o tornava inelegível. A confirmação de que ele teve a candidatura a governador negada, no entanto, só veio em setembro de 2022, quando já não era mais possível retirar o seu nome da urna. Os votos a seu favor foram registrados, portanto, como nulos. Meses depois, o TSE reverteu a decisão, e ele recuperou a elegibilidade.

No segundo turno da eleição em Sergipe, a família de Ícaro apoiou o petista Rogério Carvalho na disputa pelo governo estadual, que acabou vencida por Fábio Mitidieri (PSD). Em entrevistas à imprensa local, o deputado federal se descreveu como de "centro" ou "centro-direita" e disse ser contra a polarização política, além de afirmar fazer parcerias com o senador petista.

— Eu não acho que a polarização é algo bom para o Brasil. Eu não acho que traga benefícios para o Brasil — disse Ícaro de Valmir em julho deste ano ao citar a destinação de emendas suas e de Rogério Carvalho para a criação de cursos de Direito e Psicologia no campus da UFS em Itabaiana — Eu me juntei com ele para trazer um beneficio para a população.

Ícaro é integrante da Comissão de Saúde e da Comissão Especial da Lei de Incentivo ao Esporte e a da Comissão Especial sobre Prevenção e Combate ao Câncer, AVC e Doenças do Coração. Atualmente, ele é relator setorial de cidades do Orçamento de 2026.

