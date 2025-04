Saiba quem é Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba alvo de operação da PF

A- A+

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira contra desvio de recursos. Agentes cumprem 28 mandados de busca e apreensão em endereços como a casa do político e a sede da prefeitura. Autoridades policiais investigam suspeitas de fraudes na contratação de uma Organização Social (OS) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

A cidade é comandado por Manga, reeleito no ano passado com mais de 263 mil votos, contabilizando 73,75% dos votos válidos. Aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele se tornou conhecido nas redes sociais pela publicação de vídeos em que usa o humor para informar sobre serviços na cidade, como a disponibilização de carregadores portáteis e guarda-chuvas nos pontos de ônibus.





Por um desses conteúdos, no entanto, ele se tornou alvo de uma denúncia protocolada no mês passado no Ministério Público por integrantes de coletivos ligados ao movimento negro. O pedido de investigação veio após a veiculação de um vídeo em que ele simulava homens sendo revistados por policiais. Segundo os ativistas, a gravação feita para anunciar a compra de viaturas do programa Protege Mulher tem "acúmulo da estética negra" e "reforça estereótipos" ao colocar homens negros e periféricos para encenar supostos agressores de mulheres.

Na metade de seu segundo mandato na prefeitura de Sorocaba, Manga afirmou à CNN na semana passada que, caso Tarcísio opte por ficar de fora da disputa presidencial no próximo ano, ele se candidataria para concorrer pelo comando do Planalto. Na entrevista, ele disse que também teria recebido apoio do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e que tido uma oferta para o lançamento de sua candidatura pelo PRTB, partido de Pablo Marçal.

