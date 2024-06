A- A+

PRESIDÊNCIA Saiba quem entrou e quem saiu do "Conselhão" de Lula Doze membros do grupo renunciaram aos cargos, dois foram dispensados sem justificativa e três postos foram extintos em razão do falecimento dos ocupantes.

O Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como "Conselhão", passou por uma reformulação de integrantes.

Conforme decreto publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) da quarta-feira, 26, doze membros do grupo renunciaram aos cargos, dois foram dispensados sem justificativa e três postos foram extintos em razão do falecimento dos ocupantes.

Com a vacância de membros, vinte novos integrantes foram designados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia também • Conselhão instala Comissão de Direitos e Democracia





O "Conselhão" é um órgão consultivo da Presidência da República, sob o guarda-chuva da Secretaria de Relações Institucionais. Foi criado em 2003, no primeiro mandato de Lula.

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o grupo foi abolido. A participação no órgão não é remunerada.



Na versão atual, refundada pelo terceiro governo do petista, o "Conselhão" incorporou a pauta ambiental - o termo "Sustentável" não constava no nome oficial do grupo entre 2003 e 2019 - e foi "turbinado" - o órgão, hoje, reúne mais de 240 integrantes, 140 a mais do que na configuração anterior.



Os postos extintos por falecimento pertenciam à ativista Nalu Faria, ao físico Ennio Candotti e ao empresário Abílio Diniz. Entre as renúncias, figuram os nomes da cardiologista Ludhmila Hajjar e do jurista Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Quem saiu

Alcione de Albanesi;

Bruna Chaves Brelaz;

Camila Aparecida Silva Santos;

Eunice Cabral;

Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto;

Ivone Maria da Silva;

Ludhmila Abrahão Hajjar;

Marcia Caldas Fernandes;

Maria Judite da Silva Ballerio Guajajara;

Raimundo Vieira Bonfim;

Rosângela Aparecida Hilário;

Vera Lúcia Santana Araújo;

Eduardo Calderari (dispensado);

Liel Marcio Cintra Miranda (dispensado);

Abilio dos Santos Diniz (falecimento);

Ennio Candotti (falecimento);

Nalu de Faria da Silva (falecimento).

Quem entrou

Altair de Jesus Vilar Guimarães;

Antonio Ricardo Alvarez Alban;

Celso Niskier;

Fernando Yunes Elias Fraiha;

Geyze Marchesi Diniz;

José Antonio Batista Costa;

Lenimar Silva Cruz Werreria Kanela;

Luiz Roberto Liza Curi;

Maís Moreno;

Manuella Mirella Nunes da Silva;

Maria Josana de Lima Oliveira;

Mariana Luz Camargo Mendes;

Marilene Corrêa da Silva Freitas;

Miriam Nobre;

Neiva Ribeiro da Silva;

Renato Alencar Porto;

Rodolfo Fücher;

Rosana Amadeu da Silva;

Valsuí Claudio Martins;

Vilma Francisca Hutim Gondim de Souza.

Veja também

Golpe Governo da Bolívia nega que tenha forjado golpe; general queria "assumir comando" do país