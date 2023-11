A- A+

atos golpistas Saiba quem era o réu do 8 de janeiro que morreu na Papuda Cleriston Pereira da Cunha tinha 46 anos e morava no Distrito Federal

O homem que morreu na segunda-feira (20) dentro do Complexo Penitenciário da Papuda morava no Distrito Federal há 25 anos e trabalhava em uma distribuidora de bebidas. Cleriston Pereira da Cunha tinha 46 anos e foi preso devido aos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Natural de Feira da Mata (BA), Cunha morava em Vicente Pires, uma das regiões administrativas do DF. Tinha o ensino fundamental completo e trabalhava como comerciante. Ele também era casado e tinha duas filhas, de 21 e 19 anos. Segundo afirmou em audiência de instrução do processo, nunca havia sido preso antes.

Cunha foi detido dentro do Senado no dia 8 e desde então estava preso. Em abril, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por cinco crimes e tornou-se réu. Ainda não havia previsão de quando ele seria julgado em definitivo.

De acordo com registros da penitenciária, Cunha sofria de diabetes e hipertensão e utilizava medicação controlada. Ele também teve seis atendimentos médicos entre janeiro e maio, além de ter sido encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em maio.

