política Saiba quem são autoridades brasileiras que ficaram presas em Israel e objetivo da viagem Governo brasileiro informa que acompanha com atenção situação do grupo, além de pessoas com dupla nacionalidade e turistas

O Governo Federal confirmou que a comitiva formada por 12 autoridades municipais brasileiras atravessou a fronteira e chegou à Jordânia na manhã desta segunda. Prefeitos, vice-prefeitos e secretários seguirão por terra até a Arábia Saudita, onde embarcarão em uma aeronave particular, paga pelo grupo.

Segundo o Itamaraty, o governo israelense apresentou proposta similar às demais 27 autoridades convidadas que permanecem em Israel, com uma evacuação por terra até a Jordânia nos próximos dias, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil.

A ida da comitiva de autoridades municipais para a Jordânia, nesta segunda-feira, foi resultado de conversas entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler jordaniano, Ayman Safadi, que ocorreram neste fim de semana. Com os sauditas, o governo brasileiro conseguiu autorização de sobrevoo e pouso para o avião fretado, informou um integrante da área diplomática.

Álvaro Damião - prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Matos - chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Rezende - prefeito de Macaé (RJ)

Claudia Lira - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero Lucena - prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flávio Valle - vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Francisco Nélio - tesoureiro da CNM e ex-prefeito de Santarém (PA)

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM) a comitiva de gestores municipais estava em Israel em razão de uma missão oficial.

Além desses, uma outra delegação brasileira continua em Israel e está impedida de deixar o país desde o início da guerra com o Irã, que começou na semana passada. O Itamaraty analisa opções de saída e negocia, com os israelenses, a escolta dessas pessoas até uma das opções de saída.

Em nota, o governo brasileiro informa que acompanha com atenção a situação desses brasileiros que se encontram em Israel, incluídos, além de pessoas com dupla nacionalidade e turistas, as autoridades integrantes de duas comitivas que cumpriam missão oficial àquele país, a convite do governo israelense.

"A Embaixada do Brasil em Israel mantém, desde outubro de 2023, alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda, desde então, que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país. Naquele mês, um total de 1.413 brasileiros foi evacuado de Israel em aeronaves da Força Aérea Brasileira", diz o comunicado.

