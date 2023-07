Saiba quem são os deputados petista e bolsonarista que se envolveram em bate-boca na Câmara

A- A+

Os parlamentares Paulo Guedes (PT-MG) e Gilvan da Federal (PL-ES) protagonizaram um tumulo que quase terminou em agressão física na tarde desta quarta-feira, na Câmara dos Deputados. A briga, que começou com um discurso no plenário, só não chegou as vias de fato porque foi separada por outros deputados presentes no plenário da Casa.

De um lado, estava Paulo Guedes, que diferente do homônimo ex-ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro, é petista e apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar ganhou notoriedade em 2022, após sofrer um atentado junto com sua equipe me uma agenda de campanha em Montes Claros, interior de Minas Gerais, quanto três tiros foram disparados contra o grupo.

Em seu segundo mandato, o político chegou a ser deputado estadual antes na Bahia e em 2014 chegou a ser o candidato mais votado do estado. Professor de formação, Guedes foi também secretário Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Sedinor).



O tumulto no Congresso começou durante um pronunciamento no plenário do petista, que rebateu críticas feitas anteriormente por Gilvan da Federal (PL-ES) ao Lula. O bolsonarista atacou a reforma tributária defendida pelo governo federal e fez uma série de ataques a Lula.

Paulo Guedes, ao tomar palavra, repudiou a fala anterior, chamada de "mentirosa" e "de ódio". "Expressão da vergonha e da mentira", acrescentou, antes de elevar o tom:

— O senhor precisa se enrolar em uma bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro. Seja homem, rapaz. Seja brasileiro. Seja homem. Seja brasileiro. Você é covarde — disparou o petista, fazendo referência ao adereço usado com frequência por Gilvan nas dependências da Câmara.

Gilvan é conhecido nos corredores da Câmara por sempre portar uma bandeira do Brasil no ombro e está sem seu primeiro mandato. Em abril, como mostrou o colunista Lauro Jardim, o bolsonarista chamou o ministro da Justiça Flávio Dino de 'trans' durante discurso no plenário.

Após as falas de de Guedes, o bolsonarista partiu para cima do companheiro de Casa e precisou ser contido por outros deputados.

Nascido no Maranhão, o político se elegeu pelo Espírito Santo e, durante seu período como vereador de Vitória, se envolveu em diversas polêmicas por falas conta mulheres, a comunidade LGBTQIA+ e integrantes de religiões de matriz africana.

