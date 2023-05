A- A+

Defesa Saiba quem são os novos advogados do ex-ajudante de ordens Mauro Cid Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore assumiram a defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro após Rodrigo Roca deixar o caso

Após o advogado Rodrigo Roca deixar, nesta quarta-feira, a defesa do ex-ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, o tenente-coronel passou a ser representado pelos advogados Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore.

Fenelon é especialista em delação premiada e autor de um livro sobre o tema, intitulado "A colaboração premiada unilateral". Buonicore, por sua vez, foi assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, crítico frequente do antigo governo.

Bernardo Lobo Muniz Fenelon apresenta-se como mestre em Direito Penal Econômico e Compliance, Especialista em Corrupção e Crime Organizado e em Direito Processual Penal. É também presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB do Distrito Federal e sócio-fundador de um escritório de Compliance e Direito Penal Econômico e Criminal, sediado em Brasília.

Das experiências com delação premiada, além do livro publicado no ano passado, Fenelon também escreveu um artigo para "O Estado de S. Paulo", em 2020, no qual ressalta a importância da colaboração no combate a crimes. No texto, ele discorre sobre a necessidade de suas gravações para os processos, prática abarcada pela Lei 13964/19, o chamado pacote anticrime.

Esta não é a primeira vez que o advogado cruza o caminho do clã Bolsonaro. Em 2020, Fenelon defendeu a empresa Pizza Hut no caso de racismo envolvendo o advogado Frederick Wassef. Advogado da família do ex-presidente, Wassef atuou no caso das jóias sauditas e no das "rachadinhas" de Flávio Bolsonaro.

Antes, em 2018, o jurista assinou um manifesto contra o então juiz Sérgio Moro, no caso do empresário Raul Schmidt Felippe Júnior, na época da Operação Lava-Jato. O documento, que conta com a adesão de mais de 400 advogados, repudiou a atuação de Moro ao revogar uma liminar expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e, segundo os signatários, "usurpar" sua competência sobre o caso.

O outro advogado de Cid, Bruno Tadeu Palmieri Buonicore, trabalhou por três anos como assessor do ministro Gilmar Mendes no STF. O magistrado desempenhou papel importante e decisivo para frear as ameaças sobre a realização das eleições do ano passado, segundo a colunista do Globo, Bela Megale.

Em evento com jornalistas em Lisboa, Gilmar também chegou a dizer que o país "estava sendo governado por uma gente do porão", em referência aos anos de chumbo da ditadura, como mostrou a coluna Portugal Giro.

Com um extenso currículo acadêmico, que comporta doutorado e conferências no exterior, Buonicore também é professor titular de Direito Penal no Centro Universitário de Brasília (Ceub) e consultor jurídico do escritório de advocacia de Fenelon.

Rodrigo Rocca, ex-advogado de Flávio Bolsonaro, alegou "razões de foro profissional e impedimentos familiares" ao deixar o caso. Mauro Cid está preso há uma semana no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), em decorrência de uma investigação da Polícia Federal que apura a suposta inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

*estagiária sob a supervisão de Luã Marinatto

