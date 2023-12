A- A+

BRASIL Saída de Dino da política força governador do Maranhão a se posicionar em 2024; entenda Carlos Brandão assumirá a presidência do diretório estadual do PSB e apoiará as candidaturas de correligionários como Duarte Júnior; antes da indicação, maranhense havia prometido neutralidade

A aprovação do ministro escolhido para o Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, tem movimentado as forças políticas no Maranhão, base eleitoral dele, e já gera impactos diretos nas eleições municipais do ano que vem.



Com a saída de cena de Dino, o atual governador do estado, o seu sucessor Carlos Brandão, assumiu as rédeas da articulação e já apresenta uma mudança de postura: o chefe do Executivo vai presidir o diretório estadual do PSB e apoiará as candidaturas dos seus aliados e correligionários.

Como o Globo havia noticiado, Brandão preferia passar pelas eleições de 2024 na neutralidade, sem se comprometer com nenhum aliado. "Para que eu vou entrar em uma briga dessa?", havia questionado à reportagem. Com Dino no Supremo, todavia, o deputado federal Duarte Júnior (PSB) acabou perdendo seu maior cabo eleitoral na disputa à prefeitura da capital, São Luís.

Em reunião nesta segunda-feira com os 13 partidos que compõem sua base (Cidadania, MDB, Patriota, PCdoB, PODEMOS, PP, PSB, PSDB, PT, PV, Solidariedade, União Brasil e PSD), o governador deu um afago no parlamentar. Brandão afirmou que pedirá uma pesquisa eleitoral para definir estratégias de apoio e, em seguida, irá anunciar publicamente seu aval à candidatura de Duarte Júnior. Ele solicitou que todas as siglas sigam o mesmo caminho, no intuito de formar uma chapa única.

Na principal cidade maranhense, a eleição deve repetir cenário de 2020, quando o atual prefeito Eduardo Braide (PSD) enfrentou Duarte Júnior no segundo turno. Na ocasião, o atual chefe do Executivo municipal ficou com 55,53% dos votos válidos. Atualmente, os dois despontam como favoritos. Além de Brandão no palanque, o deputado também terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Impasse no MDB

Com Lula no palanque, Duarte Júnior terá em sua chapa um vice do PT, o que deve culminar na adesão da federação PT-PV-PCdoB a sua candidatura. Enquanto isso, o parlamentar busca o diálogo com partidos da direita, como PL e PP, e centro, como o MDB.

Um possível apoio do MDB, contudo, enfrenta entraves. Recentemente, o irmão do governador, Marcus Brandão, assumiu a presidência do partido em um evento que Duarte Júnior esteve presente. Todavia, a sigla reúne a família Sarney, clã que tem se aproximado da gestão de Eduardo Braide. Orleans Brandão, filho de Marcus e sobrinho de Carlos Brandão, é inclusive cotado para ser vice na chapa do atual prefeito.

Este acordo é costurado pelo deputado federal Cléber Verde, aliado do governador que comanda o diretório municipal do MDB em São Luís. Na capital, Verde já declarou apoio à reeleição de Braide (PSD). A adesão dos Sarney à reeleição de Braide, no entanto, não está garantida.

