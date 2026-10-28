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STF Saída de Flávio Bolsonaro do país pode gerar prisão preventiva e pedido de extradição, diz advogado Wanderson Pires da Silva afirma que descumprimento de ordem judicial pode fundamentar novas medidas do STF

A saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de deixar o país e determinava a entrega dos passaportes à Polícia Federal (PF), pode levar ao agravamento das medidas judiciais contra o parlamentar.

Segundo o advogado Wanderson Pires da Silva, uma eventual prisão preventiva e até um pedido de extradição são juridicamente possíveis, mas dependem de decisões formais da Justiça brasileira. Aliados afirmaram nesta terça-feira (27) que Flávio chegou aos Estados Unidos, após não cumprir o prazo para entregar os documentos.

Apesar da repercussão do caso, o advogado ressalta que a saída do território nacional não torna automaticamente o senador um foragido. Para essa classificação, segundo ele, é necessário que exista um mandado de prisão expedido contra a pessoa e que ela esteja se esquivando de seu cumprimento. No caso de Flávio, a situação jurídica seria, até o momento, de possível descumprimento de uma medida cautelar.

“Tecnicamente, sob a ótica estrita do direito processual penal, ele não pode ser classificado como foragido, porque a condição de foragido exige a existência prévia de um mandado de prisão expedido contra o investigado. E ele deveria estar se esquivando desse mandado de prisão. Como até o momento não existe mandado de prisão contra Flávio Bolsonaro, ele não ostenta esse status formal de foragido”, explicou Wanderson.

O advogado pondera, no entanto, que a ausência de um mandado de prisão não impede que o Supremo avalie novas medidas diante de um eventual descumprimento da ordem judicial. Caso a saída do país seja oficialmente confirmada e reconhecida como violação da determinação, o episódio poderá ser considerado pelo ministro Alexandre de Moraes na análise da necessidade de medidas mais severas.

Prisão preventiva

De acordo com Wanderson, o descumprimento de uma medida cautelar pode fundamentar a decretação de prisão preventiva, especialmente se houver elementos que indiquem risco de fuga ou possibilidade de dificultar a aplicação da lei penal. A decisão, porém, precisa ser tomada pelo Judiciário e apresentar fundamentação jurídica. A prisão não decorre automaticamente da saída do país.

“Caso a saída do território nacional seja oficialmente confirmada pelo STF, o tribunal dispõe de um leque muito grande de medidas coercitivas. A principal consequência é o agravamento justamente dessas medidas cautelares, com uma forte probabilidade de decretação de prisão preventiva. Essa prisão é fundamentada justamente no risco de fuga e na garantia da aplicação da lei penal”, afirmou o advogado.

Wanderson reforça que, mesmo diante de um possível descumprimento, é necessária uma nova decisão judicial para que a prisão seja decretada. A avaliação deverá considerar as circunstâncias do caso e os fundamentos legais aplicáveis, não bastando apenas a confirmação de que o senador deixou o Brasil.

“Mesmo tendo o descumprimento dessa medida cautelar, não acontece de forma automática. Simplificando, a saída não autorizada dá ao STF os fundamentos jurídicos para decretar a prisão preventiva por risco de fuga, mas isso depende de uma nova decisão fundamentada e não ocorre automaticamente dentro do processo”, destacou.

Extradição

Caso o STF determine a prisão preventiva, uma das possibilidades seria acionar mecanismos de cooperação jurídica internacional para tentar localizar e trazer o senador de volta ao Brasil. Entre as medidas que poderiam ser avaliadas estão a inclusão do nome em mecanismos internacionais de busca, como a difusão vermelha da Interpol, e a apresentação de um pedido de extradição aos Estados Unidos.

Segundo Wanderson, a extradição é juridicamente possível, mas exige o cumprimento de requisitos formais. O advogado destaca que a existência de uma ordem de prisão expedida pela Justiça brasileira é um pressuposto central para iniciar esse caminho, que também depende da análise das autoridades do país onde a pessoa for localizada.

“A extradição é juridicamente possível, mas depende do preenchimento de requisitos formais. O principal pressuposto é a existência de uma ordem formal de prisão expedida pela Justiça brasileira. Como o processo de extradição serve para a execução de uma pena ou de uma prisão preventiva, o STF não pode solicitar a extradição sem que tenha um decreto formal dessa prisão”, explicou.

O procedimento, porém, não significa que a devolução ao Brasil esteja garantida. Depois de um eventual pedido formal, as autoridades norte-americanas precisariam analisar o caso conforme a legislação local e os compromissos internacionais aplicáveis. A defesa também poderia apresentar argumentos jurídicos para tentar impedir a extradição, incluindo alegações de perseguição política, cuja aceitação dependeria da análise das autoridades competentes.

“Mas a extradição não é automática. Ela exige primeiro um mandado de prisão expedido pelo STF e, em seguida, o processamento do pedido perante a Justiça do país onde o investigado for localizado, que provavelmente será nos Estados Unidos. Com base nos tratados internacionais, as autoridades vão chegar a uma conclusão sobre a possibilidade de devolvê-lo ao Brasil”, afirmou Wanderson.

Cooperação

Além da eventual extradição, o advogado afirma que o STF poderá avaliar outras medidas formais de cooperação internacional caso seja decretada uma ordem de prisão. Entre elas, estariam o acionamento de autoridades estrangeiras e a adoção de mecanismos destinados a localizar o investigado e viabilizar o cumprimento da decisão brasileira.

Wanderson também menciona a possibilidade de cancelamento dos documentos de viagem, medida que pode dificultar novos deslocamentos internacionais. A Polícia Federal informou, segundo relatos publicados nesta terça-feira, que os passaportes brasileiros de Flávio foram cancelados após o descumprimento do prazo determinado pela Justiça.

O advogado ressalta, contudo, que o desfecho depende dos próximos passos do Supremo e da confirmação formal das circunstâncias da saída do país. Até que haja uma nova decisão, é necessário distinguir as medidas que podem ser adotadas daquelas que efetivamente foram determinadas.

A situação de Flávio Bolsonaro, portanto, poderá se agravar juridicamente caso o STF reconheça o descumprimento da ordem e considere necessária a adoção de providências adicionais. Entre os caminhos possíveis estão a imposição de novas cautelares, a decretação de prisão preventiva e, em uma etapa posterior, a tentativa de cooperação internacional para o retorno do senador ao Brasil.

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