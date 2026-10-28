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STF

Saída de Flávio Bolsonaro do país pode gerar prisão preventiva e pedido de extradição, diz advogado

Wanderson Pires da Silva afirma que descumprimento de ordem judicial pode fundamentar novas medidas do STF

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Wanderson Pires da Silva afirma que senador não pode ser considerado formalmente foragido sem mandado de prisão, mas descumprimento de ordem judicial pode fundamentar novas medidas do STFWanderson Pires da Silva afirma que senador não pode ser considerado formalmente foragido sem mandado de prisão, mas descumprimento de ordem judicial pode fundamentar novas medidas do STF - Foto: cortesia

A saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil, após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o proibia de deixar o país e determinava a entrega dos passaportes à Polícia Federal (PF), pode levar ao agravamento das medidas judiciais contra o parlamentar. 

Segundo o advogado Wanderson Pires da Silva, uma eventual prisão preventiva e até um pedido de extradição são juridicamente possíveis, mas dependem de decisões formais da Justiça brasileira. Aliados afirmaram nesta terça-feira (27) que Flávio chegou aos Estados Unidos, após não cumprir o prazo para entregar os documentos.

Apesar da repercussão do caso, o advogado ressalta que a saída do território nacional não torna automaticamente o senador um foragido. Para essa classificação, segundo ele, é necessário que exista um mandado de prisão expedido contra a pessoa e que ela esteja se esquivando de seu cumprimento. No caso de Flávio, a situação jurídica seria, até o momento, de possível descumprimento de uma medida cautelar.

“Tecnicamente, sob a ótica estrita do direito processual penal, ele não pode ser classificado como foragido, porque a condição de foragido exige a existência prévia de um mandado de prisão expedido contra o investigado. E ele deveria estar se esquivando desse mandado de prisão. Como até o momento não existe mandado de prisão contra Flávio Bolsonaro, ele não ostenta esse status formal de foragido”, explicou Wanderson.

O advogado pondera, no entanto, que a ausência de um mandado de prisão não impede que o Supremo avalie novas medidas diante de um eventual descumprimento da ordem judicial. Caso a saída do país seja oficialmente confirmada e reconhecida como violação da determinação, o episódio poderá ser considerado pelo ministro Alexandre de Moraes na análise da necessidade de medidas mais severas.

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Prisão preventiva
De acordo com Wanderson, o descumprimento de uma medida cautelar pode fundamentar a decretação de prisão preventiva, especialmente se houver elementos que indiquem risco de fuga ou possibilidade de dificultar a aplicação da lei penal. A decisão, porém, precisa ser tomada pelo Judiciário e apresentar fundamentação jurídica. A prisão não decorre automaticamente da saída do país.

“Caso a saída do território nacional seja oficialmente confirmada pelo STF, o tribunal dispõe de um leque muito grande de medidas coercitivas. A principal consequência é o agravamento justamente dessas medidas cautelares, com uma forte probabilidade de decretação de prisão preventiva. Essa prisão é fundamentada justamente no risco de fuga e na garantia da aplicação da lei penal”, afirmou o advogado.

Wanderson reforça que, mesmo diante de um possível descumprimento, é necessária uma nova decisão judicial para que a prisão seja decretada. A avaliação deverá considerar as circunstâncias do caso e os fundamentos legais aplicáveis, não bastando apenas a confirmação de que o senador deixou o Brasil.

“Mesmo tendo o descumprimento dessa medida cautelar, não acontece de forma automática. Simplificando, a saída não autorizada dá ao STF os fundamentos jurídicos para decretar a prisão preventiva por risco de fuga, mas isso depende de uma nova decisão fundamentada e não ocorre automaticamente dentro do processo”, destacou.

Extradição
Caso o STF determine a prisão preventiva, uma das possibilidades seria acionar mecanismos de cooperação jurídica internacional para tentar localizar e trazer o senador de volta ao Brasil. Entre as medidas que poderiam ser avaliadas estão a inclusão do nome em mecanismos internacionais de busca, como a difusão vermelha da Interpol, e a apresentação de um pedido de extradição aos Estados Unidos.

Segundo Wanderson, a extradição é juridicamente possível, mas exige o cumprimento de requisitos formais. O advogado destaca que a existência de uma ordem de prisão expedida pela Justiça brasileira é um pressuposto central para iniciar esse caminho, que também depende da análise das autoridades do país onde a pessoa for localizada.

“A extradição é juridicamente possível, mas depende do preenchimento de requisitos formais. O principal pressuposto é a existência de uma ordem formal de prisão expedida pela Justiça brasileira. Como o processo de extradição serve para a execução de uma pena ou de uma prisão preventiva, o STF não pode solicitar a extradição sem que tenha um decreto formal dessa prisão”, explicou.

O procedimento, porém, não significa que a devolução ao Brasil esteja garantida. Depois de um eventual pedido formal, as autoridades norte-americanas precisariam analisar o caso conforme a legislação local e os compromissos internacionais aplicáveis. A defesa também poderia apresentar argumentos jurídicos para tentar impedir a extradição, incluindo alegações de perseguição política, cuja aceitação dependeria da análise das autoridades competentes.

“Mas a extradição não é automática. Ela exige primeiro um mandado de prisão expedido pelo STF e, em seguida, o processamento do pedido perante a Justiça do país onde o investigado for localizado, que provavelmente será nos Estados Unidos. Com base nos tratados internacionais, as autoridades vão chegar a uma conclusão sobre a possibilidade de devolvê-lo ao Brasil”, afirmou Wanderson.

Cooperação
Além da eventual extradição, o advogado afirma que o STF poderá avaliar outras medidas formais de cooperação internacional caso seja decretada uma ordem de prisão. Entre elas, estariam o acionamento de autoridades estrangeiras e a adoção de mecanismos destinados a localizar o investigado e viabilizar o cumprimento da decisão brasileira.

Wanderson também menciona a possibilidade de cancelamento dos documentos de viagem, medida que pode dificultar novos deslocamentos internacionais. A Polícia Federal informou, segundo relatos publicados nesta terça-feira, que os passaportes brasileiros de Flávio foram cancelados após o descumprimento do prazo determinado pela Justiça.

O advogado ressalta, contudo, que o desfecho depende dos próximos passos do Supremo e da confirmação formal das circunstâncias da saída do país. Até que haja uma nova decisão, é necessário distinguir as medidas que podem ser adotadas daquelas que efetivamente foram determinadas.

A situação de Flávio Bolsonaro, portanto, poderá se agravar juridicamente caso o STF reconheça o descumprimento da ordem e considere necessária a adoção de providências adicionais. Entre os caminhos possíveis estão a imposição de novas cautelares, a decretação de prisão preventiva e, em uma etapa posterior, a tentativa de cooperação internacional para o retorno do senador ao Brasil.

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