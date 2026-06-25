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Saída de Jaques Wagner da liderança do governo no Senado abre debate sobre substituição

Reunião com Lula definiu que senador baiano está fora do cargo

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Jaques Wagner, do PT da Bahia, deixa a liderança do governo no SenadoJaques Wagner, do PT da Bahia, deixa a liderança do governo no Senado - Foto: Roque de Sá / Agência Senado

A saída Jaques Wagner (PT-BA) da liderança do governo no Senado após a operação da Polícia Federal que expôs as relações dele com o Banco Master abriu as conversas sobre a eventual substituição. Os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Teresa Leitão (PT-PE) são cotados para a vaga. A escolha será feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A avaliação de governistas é que a permanência dele no cargo daria munição ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal rival de Lula na eleição.

Ex-ministro da Educação, Camilo é apontado por parte do PT como o melhor nome por conta da interlocução política com Lula e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O ex-ministro se aproximou do presidente da República durante a terceira gestão presidencial de Lula.

Além disso, mesmo em momentos de distanciamento entre Lula e Alcolumbre, acentuado desde o final do ano passado por conta da queda de braço pela nomeação no Supremo Tribunal Federal, Camilo manteve proximidade com o presidente do Senado e chegou a acompanhá-lo em inaugurações de equipamentos da área de educação no Amapá.

 

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No entanto, há uma avaliação de que o ex-ministro da Educação não poderia assumir o cargo porque ele precisa focar nas articulações das eleições. Há um entendimento de que Camilo precisará ficar muito tempo no Ceará para evitar que o governo do estado saia das mãos do PT.

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tem ameaçado o projeto de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). O próprio nome de Camilo é citado como possibilidade de candidato a governador caso Ciro cresça nas pesquisas e consolide um favoritismo.

Por conta disso, o entendimento é que a líder do PT na Casa, Teresa Leitão (PE), pode ser um nome melhor para assumir a tarefa de substituir Wagner. O mandato dela como senadora vai até 2030, e ela teria mais disponibilidade para ficar em Brasília nesta reta final das sessões do Congresso antes das eleições.

Apesar da indefinição, aliados do governo não veem uma disputa que divida o partido para a definição do cargo. Há um entendimento que a função neste momento está esvaziada por conta da proximidade das eleições e que qualquer senador do PT poderia exercer a função.

O governo ainda deseja votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim a escala de trabalho 6x1, mas o entendimento é que o andamento dessa medida se dará por um diálogo direto entre Lula e Alcolumbre.

Na semana passada, Wagner foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal que investigam suspeitas de que ele teria recebido 'vantagens indevidas' para favorecer os interesses do banco Master.

O entendimento de governistas é que, toda vez que ele fizesse um encaminhamento ou qualquer discurso no Senado na condição de líder do governo, seria uma maneira de trazer o caso Master para perto de Lula.

Também foram feitas críticas à maneira como Wagner respondeu às perguntas de uma entrevista à BandNews na quinta-feira. Integrantes do partido se queixaram que o senador expôs Lula ao mencionar que ele procurou Jaques Wagner para conversar e trouxe ainda mais para perto do presidente o escândalo. Lula ainda não comentou publicamente sobre o caso.

Uma declaração do senador, quando disse que Lula já enfrentou casos piores, provocou insatisfação no entorno do presidente e em diversos integrantes do PT.

— Ele (Lula), já teve até problemas maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, porque foi preso — disse o senador na entrevista.

Flávio Bolsonaro usou trechos da entrevista de Wagner, inclusive essa fala, para associar o escândalo de Master a Lula.

Mesmo com a insatisfação, a cúpula do partido diz confiar que Wagner vai provar sua inocência e que a legenda vai dar estrutura para ele fazer sua defesa política, além de contar com o apoio para a campanha de reeleição ao Senado.

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