A- A+

STF Salão Nobre do STF fica totalmente destruído após atos de vandalismo feitos por bolsonarista Espaço abrigava obras de arte com mais de 100 anos

O Salão Nobre do Superior Tribunal Federal (STF) ficou completamente destruído, após a invasão bolsonarista, neste domingo (8), em Brasília.

A sala abrigava obras de arte com mais de 100 anos, presentes dados ao Governo Brasileiro por mais de 20 países, móveis do século XIX, que vieram de Portugal com a família real, entre outros objetos históricos.

Danos também incluem outras áreas do prédio do STF, como o chamado "Hall dos Bustos", onde havia bustos de figuras importantes da República, como o de Rui Barbosa, responsável pela criação da Corte no modelo atual, em 1890, e de Joaquim Nabuco, abolicionista.

Essa sala tinha presentes históricos de mais de 20 países que o Brasil recebeu, nela rolavam os encontros de chefes de estado, tinham móveis e obras de arte com mais de 100 anos

O antes e depois dos terroristas pic.twitter.com/bBJ5e6CLFJ — ᕈassos ¯\_(ツ)_/¯ (@ALendaDePassos) January 8, 2023

Veja também

DESTRUIÇÃO Ministro de Lula exibe destruição dentro do Palácio do Planalto: veja vídeo