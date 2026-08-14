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ELEIÇÕES 2026 Salles regulariza documentação e segue na disputa pelo Senado Deputado federal apresentou as certidões faltantes sobre um processo

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo recuou do pedido para barrar a candidatura do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) ao Senado. Em nova manifestação enviada nesta sexta-feira, 14, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o órgão reconhece que o deputado federal sanou a falta de documentos que motivou a impugnação.

Segundo a manifestação assinada pelo procurador regional eleitoral substituto José Ricardo Meirelles, Salles apresentou as certidões faltantes sobre um processo contra o deputado. Para a Procuradoria, a juntada supriu a irregularidade que havia motivado a impugnação.

De acordo com Salles, o processo se refere à ação sobre motociata com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em manifestação protocolada em 3 de agosto, a Procuradoria Regional Eleitoral pedira que a Justiça indeferisse o registro de candidatura de Salles. O argumento era de que o deputado federal não havia comprovado sua elegibilidade.



Segundo o órgão, faltavam certidões de objeto e pé de processos judiciais em que Salles é réu, o que impedia a análise de sua capacidade eleitoral.

À época, Salles negou que a impugnação representasse risco à candidatura e afirmou que a pendência seria resolvida com a juntada de certidão.

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