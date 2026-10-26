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Vitória Salvador e São Paulo despontam como cidades mais importantes para a vitória de Lula Somente as duas capitais representaram 27,6% da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro

As duas cidades onde Lula ( PT) conseguiu suas maiores vantagens sobre Flávio Bolsonaro (PL), em números absolutos, foram justamente as capitais envolvidas em denúncias de problemas de transporte público no dia das eleições: São Paulo (SP) e Salvador (BA).

Somados os dois municípios, o presidente obteve 5 milhões de votos, 1.5 milhão a mais que o adversário, o equivalente a 27,6% de sua diferença total (5,4 milhões) sobre o filho de Jair.

Em Salvador, Lula teve 1.153.809 de votos, 732.096 a mais que Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, foram 3.864.354 de votos, 766.431 a mais que o adversário. Somados, esses dois colégios eleitorais entregaram 5.018.163 votos para o presidente, quantidade 1.498.527 superior à conquistada pelo candidato do PL.

Considerando que Lula teve 5.430.191 de votos a mais que Flávio Bolsonaro, somente São Paulo e Salvador contribuíram com 27,6% de toda a vantagem do presidente.

Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA), Teresina (PI) e Rio de Janeiro (RJ) são outras capitais que contribuíram muito para a vitória de Lula.

Do lado de Flávio Bolsonaro, suas maiores vantagens, em números absolutos, aconteceram em Curitiba (PR), Joinvile (SC), Goiânia (GO), Brasília (DF) Campo Grande (MS) e Manaus (AM)

Problemas de transporte não impediram vantagem de Lula

No domingo, a falta de ônibus nas ruas de São Paulo e Salvador chamaram a atenção da população desde o início do dia. Em São Paulo, o problema foi a divergência sobre a quantidade de veículos que deveria circular no segundo turno.

A prefeitura de Ricardo Nunes (MDB), apoiador de Bolsonaro, dizia que a frota prevista para finais de semana seria suficiente, mas a Justiça Eleitoral determinou a circulação de 100% da frota operacional dos dias úteis.

Mesmo com a decisão judicial, a campanha de Lula denunciou que parte dos veículos continuava nas garagens e pediu a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

O pedido de prisão foi negado por um juiz eleitoral, que afirmou não haver elementos concretos para caracterizar flagrante delito.

Já em Salvador, o TRE-BA determinou a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, por descumprir a ordem de restabelecer a frota. Pelo menos 75 ônibus ficaram parados na garagem, no início do domingo. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) culptou "problemas operacionais" e a presença de adesivos eleitorais nos veículos.

Outros casos além de São Paulo e Salvador foram usados no pedido do PT para a prorrogação da eleição. Ao final, o ministro do STF Cristiano Zanin determinou que os votos deveriam acontecer até as 19h.

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