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fuga Sâmia Bomfim pede que Senado apure abandono de cargo por Flávio após fuga aos EUA Após ter sido derrotado no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, segundo amigos da família

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) acionou nesta terça-feira (27) a Mesa Diretora do Senado para pedir a apuração de abandono de cargo pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com possibilidade de perda de mandato e suspensão de remuneração.

Após ter sido derrotado no segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (25) o senador deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, segundo amigos da família. O pedido foi protocolado junto com a Bancada da Esquerda Radical.

Em postagem na rede social X, a deputada chamou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "fugitivo".



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