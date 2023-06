São João abre fase do Congresso Nacional em ritmo de recesso informal. Entenda

Embora o recesso do meio de ano só comece em 14 de julho, o Congresso deve funcionar em ritmo de tartaruga a partir de hoje, perto do São João, quando chegará a noite de acender a fogueira, comer pamonha, canjica e se esbaldar no tradicional forró pé de serra, principalmente para senadores e deputados que representam os nove Estados nordestinos.

Mas enquanto a fogueira é acesa, a ministra de Turismo, Daniela Carneiro, já com o cartão vermelho de Lula, curte os últimos dias no cargo. Tão logo regresse do giro pela França e Itália, o presidente Lula promoverá a segunda mudança no seu primeiro escalão. Para o lugar de Daniela irá o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará.

Assim que pisar em solo nordestino, no próximo sábado, Lula tem encontro agendado com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para selar o destino de Sabino. O primeiro ministro a ser defenestrado do Governo foi o general Gonçalves, que ocupava a chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Ele caiu após a divulgação de um vídeo no dia 8 de janeiro, dia da depredação dos três poderes, como se estivesse protegendo os baderneiros.

Enquanto não chega o dia 14, o Congresso viverá uma espécie de recesso branco, porque a semana que vem deve ser outra perdida, porque é a continuidade dos festejos juninos no Nordeste com o São Pedro. O recesso oficial vai de 14 de julho a 2 de agosto, apenas 15 dias, período encurtado em relação aos anteriores, que eram de 30 dias.

O governo se articula para aprovar a MP (Medida Provisória) do Mais Médicos e outros programas sociais no Congresso antes do recesso. Depois do arcabouço fiscal, o objetivo do Planalto é encerrar o semestre com a chamada "pauta social" garantida, para focar a segunda metade do ano em reforma tributária.

Na Câmara, o governo quer aprovar outros dois projetos da pauta social antes de 14 de julho, quando a Casa deve parar: PL (projeto de lei) de urgência da Escola Integral, elaborado junto ao Ministério da Educação; PL de urgência que institui o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), elaborado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Como estratégia de articulação, Padilha distribuiu afagos. Agradeceu ao deputado Mendonça Filho (União-PE), opositor ao governo e relator do PL da Escola Integral. Ele [Mendonça Filho] está fazendo um trabalho muito integrado ao Ministério da Educação. Tenho expectativa positiva sobre o relatório que pode ser apresentado, como também a aprovação do PL de urgência do PAA, concluindo a votação na Câmara dos programas sociais estabelecidos para este semestre”, disse o ministro da Articulação, Alexandre Padilha.