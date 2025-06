São João gratuito e animação e alta

A- A+

O prefeito de Araripina (PDT), Evilásio Mateus, anunciou que o São João 2025 será 100 % gratuito para os moradores e visitantes da sede e distritos. Em coletiva, ele declarou que a programação espalhada pela cidade se consolida como uma das maiores do Sertão, com apoio à economia local e fortalecimento das tradições juninas.

Evilásio Mateus foi eleito prefeito no primeiro turno, em 6 de outubro de 2024, com 27.099 votos (58,01 %), derrotando Camila Modesto (Podemos), apoiada pelo então prefeito Raimundo Pimentel, que obteve 19.181 votos (41,06 %) A vitória, por maioria de 7.918 votos, consolidou a ruptura com o grupo político de Raimundo Pimentel — do qual havia sido aliado e vice-prefeito — e marcou sua ascensão ao cargo.

Evilásio destacou que participará das festas “no meio do povo, como um araripinense apaixonado por nossa cultura”, e enfatizou que o evento integra uma estratégia de valorizar o setor tradicional e gerar renda para o comércio local..A expectativa do prefeito é de que o São João 2025, com entrada livre e programação em diversos polos, atraia visitantes da região e incentive a economia sertaneja.

Colocando o nome



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), candidatíssimo a uma vaga do Senado, tem ampliado sua presença em diversas regiões do interior de Pernambuco. Nos últimos dias, ele cumpriu uma série de compromissos institucionais e políticos, com reuniões realizadas em municípios como Petrolina, Surubim, Altinho, Agrestina, Caruaru, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe. Durante a agenda, o ministro manteve encontros com mais de 40 prefeitos, além de vereadores, lideranças comunitárias e representantes do setor produtivo local. As visitas têm como foco principal o diálogo sobre investimentos em infraestrutura e logística e, claro, política.



Ferreiras na área

O deputado federal André Ferreira (PL) intensificou sua agenda no interior de Pernambuco neste fim de semana, com uma série de visitas a municípios do Agreste. No sábado (21), ele esteve em Gravatá, um dos principais destinos turísticos do Estado, onde participou de eventos ao lado de lideranças locais. Acompanhado do irmão e presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, o parlamentar foi recebido pelo prefeito Padre Joselito e pela primeira-dama, Viviane Facundes. A agenda coincidiu com a presença da governadora Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, além de outras autoridades estaduais e municipais, reforçando o clima de articulação entre diferentes forças políticas da região.

Federal?

O deputado estadual Isaias Regis (PSDB) tem dito a amigos que avalia a possibilidade de disputar o mandato para deputado federal no ano que vem. Regis acha que falta representação política no Agreste Meridional. Ele ainda cogitaria uma filiação ao Podemos depois que o PSDB mudou de mãos no estado. É esperar para conferir.

