Sarney se recupera após quebrar braço e clavícula durante o carnaval

A- A+

O ex-presidente da República José Sarney se recupera em casa, em Brasília, após quebrar o úmero (osso do braço) e a clavícula em uma queda na semana passada. O ex-chefe do Executivo caiu ao fazer exercícios físicos perto da residência onde mora na capital federal.



Sarney se desequilibrou e caiu após pisar em um desnível no asfalto enquanto caminhava sob a supervisão de um personal trainer. O político de 94 anos foi atendido em um hospital particular em Brasília, passou por exames e foi liberado para se recuperar em casa.

Em julho do ano passado, o ex-presidente foi internado, no Maranhão, após sofrer um acidente doméstico. O UDI Hospital informou que, durante os exames, foi diagnosticada uma "pequena área de isquemia cerebral" no Sarney.



Na época, de acordo com assessores próximos, o ex-presidente estava assistindo à clebração de uma missa na televisão quando se levantou, desequilibrou e caiu. Sentindo dores no corpo, ele foi levado ao hospital onde ficou internado. Ao fazer uma série de testes, os médicos enco

Veja também

BRASIL Fala de Lula sobre Israel causa mal estar no Itamaraty: 'um dia de vergonha para a diplomacia'