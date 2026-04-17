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Declaração Se Delcy quer ou não convocar eleição, é problema dela e do povo da Venezuela, diz Lula Declaração de Lula foi dada em entrevista coletiva em Barcelona, ao lado do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que cabe à presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, decidir se convoca ou não uma nova eleição após Nicolás Maduro ter sido capturado pelo governo dos Estados Unidos. Lula disse que Delcy "está no poder legitimamente", apesar de o Brasil não ter reconhecido o resultado da eleição que justamente levou Delcy ao cargo de vice de Maduro.

A declaração de Lula foi dada em entrevista coletiva em Barcelona, ao lado do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez. Lula disse que é preciso "respeitar a decisão de que a Venezuela cuida do seu destino". Lula evitou termos polêmicos, como falar que Maduro foi "sequestrado" pelos Estados Unidos, por exemplo.

"A presidenta Delcy (Rodríguez) está no poder legitimamente, na medida em que o presidente (Maduro) caiu, ela era a vice e assumiu. Se ela quer ou não convocar eleição, é um problema dela, do partido dela e do povo da Venezuela", disse.

"Eu já tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela. O que quero é que a Venezuela fique bem, volte a ser um país feliz, sem a tutela de ninguém", completou.



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