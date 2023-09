"Se depender de mim, não passo um dia internado", afirma Lula sobre cirurgia

A- A+

Com uma cirurgia no quadril marcada para a próxima sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira, estar otimista quanto à sua recuperação e, se depender dele, já estará despachando no Palácio da Alvorada no início da semana que vem. Lula fará o procedimento no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

— Se depender de mim, não fico nem um dia [internado]. Me interno na sexta, faço a cirurgia e, se depender de mim, estarei despachando no Alvorada — afirmou o presidente, após se reunir com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, no Itamaraty.

Lula disse ter medo de anestesia. Porém, ressaltou ter sido informado que a medicina avançou bastante, incluindo o processo de sedação.

— Minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Quero voltar a jogar bola, voltar a correr, fazer esteira, ginástica e estou desde agosto com dor. Doi pra dormir, para levantar, para ficar em pé — afirmou.

— Eu vou me tratar e o Brasil vai continuar viajando. Os ministros vão viajar, o Alckmin vai viajar. Nós temos que colocar os projetos de desenvolvimento do Brasil, sobretudo o que diz respeito à transição energética, ecológica, climática. Colocar tudo o que nós temos. Porque a verdade nua e crua é essa. Em se tratando de energia verde, o Brasil é mais do que a Arábia Saudita é hoje com petróleo .

