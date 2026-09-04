Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Se eu for eleito, as regras do STF serão outras, afirma Caiado

Caiado voltou a defender regras como a exigência de uma idade mínima de 60 anos para ministros do STF

Reportar Erro
Ronaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência do BrasilRonaldo Caiado, candidato do PSD à Presidência do Brasil - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, afirmou nesta sexta-feira, 4, que, caso seja eleito, a reforma do Judiciário será feita. Em sabatina ao UOL e Folha de S Paulo, o presidenciável disse que a desordem institucional nunca foi uma rotina no Supremo Tribunal Federal (STF). "Assumindo o governo, sem dúvida alguma, as regras serão outras", disse.

Caiado voltou a defender regras como a exigência de uma idade mínima de 60 anos para ministros do STF, além de uma janela de quatro anos para que ex-ministros possam atuar na advocacia e oito anos para qualquer pretensão política.

Leia também

• Datafolha traz 1º turno com Lula 38%; Flávio, 33%; Cury, 8%; Caiado 4%

• "Não vejo como ele pode permanecer no Supremo", diz Caiado sobre Moraes

• Flávio Bolsonaro não pode dizer relação com Vorcaro é página virada, diz Caiado

"É com isto que nós daremos ao Supremo aquela condição de voltar a ter pessoas que realmente passam ali a ter uma discussão de altíssimo nível do ponto de vista jurídico", disse.

Em relação à crise institucional que o Supremo enfrenta hoje, o candidato defendeu que todos os sigilos devem ser quebrados, "para que não haja um golpe à democracia".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter