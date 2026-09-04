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BRASIL Se eu for eleito, as regras do STF serão outras, afirma Caiado Caiado voltou a defender regras como a exigência de uma idade mínima de 60 anos para ministros do STF

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, afirmou nesta sexta-feira, 4, que, caso seja eleito, a reforma do Judiciário será feita. Em sabatina ao UOL e Folha de S Paulo, o presidenciável disse que a desordem institucional nunca foi uma rotina no Supremo Tribunal Federal (STF). "Assumindo o governo, sem dúvida alguma, as regras serão outras", disse.

Caiado voltou a defender regras como a exigência de uma idade mínima de 60 anos para ministros do STF, além de uma janela de quatro anos para que ex-ministros possam atuar na advocacia e oito anos para qualquer pretensão política.

"É com isto que nós daremos ao Supremo aquela condição de voltar a ter pessoas que realmente passam ali a ter uma discussão de altíssimo nível do ponto de vista jurídico", disse.

Em relação à crise institucional que o Supremo enfrenta hoje, o candidato defendeu que todos os sigilos devem ser quebrados, "para que não haja um golpe à democracia".

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