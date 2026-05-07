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TEREZA CRISTINA Se existe alguma coisa, precisa ser investigada, diz líder do PP no Senado sobre Ciro Nogueira Tereza Cristina afirmou, no entanto, não ter lido os documentos das apurações e afirmou ser necessário dar a Ciro o espaço para uma ampla defesa

A líder do PP no Senado, Tereza Cristina (MS), defendeu que sejam investigadas as suspeitas de pagamentos do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o presidente do partido, Ciro Nogueira (PI).

A senadora afirmou, no entanto, não ter lido os documentos das apurações e afirmou ser necessário dar a Ciro o espaço para uma ampla defesa.

"Tudo precisa ser investigado. Se existe alguma coisa, precisa ser investigada. Também ter que dar o direito de ampla defesa e não julgar antes de saber o resultado das investigações", declarou Tereza Cristina a jornalistas.

Perguntada se as investigações podem impactar as eleições de 2026, a senadora fez um gesto com as mãos de não saber. O PP é um dos partidos que tendem a apoiar a candidatura à Presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ciro foi um dos alvos da ação de busca e apreensão da Polícia Federal, dentro da 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo do banco Master.

Segundo a Polícia Federal, o senador teria recebido uma mesada de ao menos R$ 300 mil, além do custeio de estadias em hotéis de luxo em Nova York, despesas em restaurantes de alto padrão e a disponibilização de um cartão de crédito do banqueiro para uso pessoal do parlamentar. O senador nega irregularidades.

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