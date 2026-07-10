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Brasil Se faltar laboratórios para analisar terras raras ou institutos, temos de criar, diz Lula A fala foi durante reunião que começou na manhã desta sexta no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 10, que o governo criará laboratórios e institutos para ajudar na exploração e análise de minerais críticos e terras raras se isso for preciso.

A fala foi durante reunião que começou na manhã desta sexta no Palácio do Planalto.

"Nossa história de tratar terras raras e minerais críticos mudou de patamar a partir desta reunião", apontou Lula. Participaram do encontro, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros, assessores e pessoas ligadas à academia brasileira.



"Quero agradecer, porque temos um conselho criado com pessoas diretamente ligadas à Presidência da República. Se falta laboratório, temos de criar laboratórios. Se falta o instituto necessário, vamos ter que criar instituto. Se falta fazer mais laboratório nos institutos federais, que vamos chegar a 782 no Brasil neste ano, vamos criar laboratório. Se falta na universidade, vamos criar", declarou.

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