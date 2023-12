A- A+

ENSINO ''Se ficar no português do Twitter, vocabulário vai diminuir'', diz Lula após divulgação do Pisa Avaliação internacional mostrou que 50% dos estudantes brasileiros não alcançaram o patamar mínimo em leitura

Um dia após a divulgação dos dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que mostram que 50% dos estudantes brasileiros não alcançaram o patamar mínimo em leitura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os estudantes precisam ler para não ficarem com vocabulário restrito.

A declaração foi dada durante evento de credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) como Instituição de Educação Superior, e de autorização do Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, na cidade do Rio de Janeiro.

— Vocês gostam de ler livros? É bom ler, sabe por quê? Porque se vocês ficarem no português do Twitter, vai diminuir o vocabulário de vocês — disse Lula, sem mencionar diretamente os resultados dos alunos brasileiros no Pisa 2022.

O Pisa mostrou que, em média, 26% dos estudantes de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) não alcançaram o patamar mínimo em leitura. No Brasil, este percentual é praticamente o dobro.

Os resultados do Pisa também revelaram que o desempenho em leitura é melhor entre as meninas, enquanto os meninos se sobressaem em matemática.

As estudantes brasileiras estão 17 pontos à frente dos meninos na avaliação de competências de Leitura, cenário semelhante ao de 79 dos 81 países participantes do exame. No Brasil, menos da metade delas (47%) não conseguiu atingir um patamar mínimo de aprendizagem na disciplina. Entre os meninos, são 54% os que não alcançaram as competências básicas em Leitura.

A OCDE ressalta, no relatório, que as diferenças de gênero não são explicadas por "capacidade inata", mas por contextos sociais e culturais que "reforçam atitudes e comportamentos estereotipados".

A declaração de Lula foi dada para uma plateia de estudantes do IMPA. O ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito do município, Eduardo Paes, também participaram da solenidade.

