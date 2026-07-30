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Lulinha 'Se for culpado, ele vai ter que pagar como todo mundo', diz Lula, sobre acusações contra Lulinha Mais cedo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita Lulinha tenha cometido o crime de tráfico de influência e corrupção, após pedido da Polícia Federal (PF)

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que, se o seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, for culpado terá que pagar como todo mundo. O petista relembrou as acusações que o levaram à prisão durante a Operação Lava-Jato, ao falar da situação do filho e lembrou a morte de sua mulher, Marisa Letícia, mãe de Lulinha, em 2017.

— Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer a coisa errada, ele sabe o que eu passei. Sabe o que é um pai, com cinco filhos, ver na televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava-Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia e eu acredito nele – disse, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Lula ainda completou:

— Se for culpado, ele vai ter que pagar como todo mundo.

Mais cedo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação para apurar a suspeita Lulinha tenha cometido o crime de tráfico de influência e corrupção, após pedido da Polícia Federal (PF).

Lulinha, como é conhecido o primogênito de Lula, já era investigado em um dos inquéritos que busca esclarecer as fraudes nos descontos de aposentados do INSS. A PF, porém, abriu um novo caminho ao associar possíveis ilícitos na conduta de Fábio Luís na comercialização de cannabis medicinal, com ligações com servidores do Ministério da Saúde e do gabinete presidencial.

Segundo pessoas com interlocução no STF, algumas das decisões da PF ao avançar no caso foram criticadas internamente.

Em atualização.

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