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ENTREVISTA "Se for culpado, tem que pagar exemplarmente", diz Ciro Nogueira sobre Flávio Bolsonaro Investigado no caso do Banco Master, senador piauiense evitou defender aliado e criticou "vazamento seletivo" de informações

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) evitou defender o aliado e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em entrevista ao canal de televisão TV Clube nesta quinta-feira. Ao comentar os desdobramentos das investigações do caso do Banco Master, que atingiram ambos, Nogueira disse nem "defender nem acusar o senador Flávio".

— Ele tem que ser investigado, como todos, como eu estou sendo. E, se for inocente, que seja, lógico, reconhecida a sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente — disse o Ciro Nogueira ao canal de TV — Neste país, não pode mais haver ninguém cometendo ilícito que possa ser beneficiado por proteção. Temos que investigar com isenção e, quem for inocente, que seja considerado inocente.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um abalo em sua pré-campanha presidencial após vir à tona mensagens e áudios trocados com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo de investigações da PF. O senador posteriormente admitiu o banqueiro era financiador do filme Dark Horse, que conta a história do pai.

'Se for culpado, tem que pagar exemplarmente', diz Ciro Nogueira sobre Flávio Bolsonaro00 mil à "estrutura vinculada ao senado", o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados

Na entrevista, o senador piauiense criticou o que chamou de "vazamento seletivo" de informações relacionadas a nomes da oposição. Ele disse ainda confiar no trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público.

— Existe um vazamento seletivo em Brasília. O maior escândalo dessa questão do Master é na Bahia. Você já viu algum vazamento dos atores da Bahia? Não acontece. É um vazamento muito direcionado para a direita — disse Ciro Nogueira, que acrescentou — Se for comprovada alguma coisa ilícita que possa manchar a minha honra, eu jamais vou voltar para o meu estado com alguma mácula no meu mandato — disse o senador.

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