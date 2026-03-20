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Eleições 2026 'Se me deixarem ter a bola no pé, entro em campo e ganho', diz Eduardo Leite sobre à Presidência Governador gaúcho ressaltou que irá aguardar definição do partido; ontem, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter sido informado que o PSD já escolheu Ratinho Junior

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta quinta-feira que está determinado a liderar um projeto "alternativo à polarização" para ser candidato à Presidência da República nas eleições deste ano. De acordo com o gestor, se o partido deixá-lo ter "a bola no pé", ele vencerá a disputa. O PSD, no entanto, conta com outros dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto: os governadores Ratinho Junior, do Paraná, melhor posicionado nas pesquisas, e Ronaldo Caiado, de Goiás.

— Se me deixarem ter a bola no pé, entro em campo e ganho esse jogo. Estou muito determinado a isso — disse Leite, em entrevista ao SBT News. — Quero muito oferecer ao Brasil e liderar um projeto alternativo à polarização — completou o governador.

Leite ressaltou que irá aguardar a definição do partido. Também nesta quinta-feira, durante um evento no Rio de Janeiro, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou ter sido informado que o partido presidido por Gilberto Kassab já escolheu Ratinho Junior como o nome que será oficializado.

Segundo o governador gaúcho, Ratinho sai na frente por ter mais tempo de filiação ao PSD, mas os três pré-candidatos deixam de lado seus "projetos individuais" para buscar convergir aos interesses da sigla. O nome escolhido, segundo ele, será o que melhor "dialogar" com os brasileiros.

— Defendo um caminho que combata as desigualdades e respeite a diversidade, mas que, ao mesmo tempo, seja firme contra o crime, moderno na gestão pública, reduza o tamanho da máquina e dê espaço para quem empreende e trabalha — declarou.

Em relação ao arranjo político no Rio Grande do Sul, Leite afirmou que, caso não dispute a Presidência, concorrer ao Senado é uma possibilidade, embora queira "insistir e persistir no primeiro caminho". Seu vice-governador, Gabriel Souza, é nome escolhido para a sucessão no estado.

— Meu compromisso também é encaminhar da melhor forma o processo sucessório. Nosso vice-governador, Gabriel Souza, é disparadamente o melhor quadro para continuar o nosso trabalho — avaliou Leite.

Disputa presidencial

Conforme a última divulgação da pesquisa Genial/Quaest, Leite possui 26% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista tem 42%, e brancos/nulos são 29%.

No seu partido, Caiado fica com 32%, enquanto Lula tem 44% e brancos/nulos são 21%. A melhor performance fica com Ratinho Jr., com 33%, contra 42% de Lula e 22% brancos/nulos. Já no primeiro turno com a disputa que também inclui Flávio, Leite marca 3%, Caiado 4% e Ratinho Jr. 7%.

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