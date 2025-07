A- A+

DEPUTADO "Se nada for feito, a gente não tem eleição no ano que vem", diz Eduardo Bolsonaro Deputado também disse que o fato de terem conseguido atrair a 'atenção dos EUA' seria um 'motivo para celebrar'

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que, "se nada for feito, a gente não tem eleição no ano que vem". Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. na noite dessa segunda-feira, o parlamentar saiu em defesa do tarifaço anunciado por Donald Trump, voltando a atribuir a responsabilidade do anúncio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele também confirmou ter tido contas bancárias e Pix bloqueadas pelo magistrado.

— Na verdade, se nada for feito, a gente não vai ter uma eleição no ano que vem, vai ter um teatro das tesouras. O PL, meu partido, é recordista de ações dentro do STF, a maioria delas por falar. O Gustavo Gayer tem problema, Nikolas Ferreira sofre condenação, e eu também estou lá dentro — disse ao complementar a fala do economista Paulo Figueiredo Filho, que defendeu a imposição das tarifas por Trump como "um remédio amargo para restaurar a democracia brasileira".

Durante a entrevista, Eduardo voltou a atribuir a responsabilidade do tarifaço ao ministro do STF, referindo-se ao anúncio como "tarifa Moraes", e afirmou que atenção dada pelo presidente americano ao Brasil no momento seria motivo de "celebração".

— Nós conseguimos atrair a atenção do Donald Trump depois dele ter impedido uma guerra nuclear, finalizando o que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã. Depois disso, veio o "Big Beautiful Bill", que era uma questão interna orçamentária deles. Na sequência, o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração.

Bloqueio de contas bancárias e Pix

O parlamentar também comentou sobre a decisão de Moraes, divulgada nessa segunda-feira, que determinou o bloqueio de suas contas bancárias e Pix. A decisão está sob sigilo, segundo fontes ouvidas pelo Globo, e tem o objetivo de dificultar que o parlamentar continue ações que atentariam contra a soberania brasileira nos Estados Unidos.

— Ele acabou de bloquear as minhas contas bancárias. Quero ver encontrarem alguma coisa — afirmou o filho do ex-presidente.

A decisão, antecipada pelo site Metrópoles, ocorre no âmbito das investigações da Polícia Federal sobre as ações do deputado e de seu pai para obter o apoio do presidente americano à tese de que o bolsonarismo seria perseguido pela Justiça brasileira.

