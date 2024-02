A- A+

Polícia Federal 'Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições', disse Augusto Heleno em reunião com Bolsonaro Então ministro do GSI defendeu ação 'contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas'

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno afirmou, em reunião ministerial com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se "tiver que virar a mesa é antes das eleições". No encontro, Heleno também afirmou que era necessário agir "contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas".



A declaração ocorreu durante reunião realizada em julho de 2022. Um vídeo da reunião foi obtido pela Polícia Federal (PF) em um computador apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.



— Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições — declarou Augusto Heleno na ocasião, segundo a transcrição.

Para a PF, a fala "evidencia a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então Presidente".

Em seguida, também de acordo com a PF, o "então ministro do GSI afirma de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas".

— Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro — concluiu Heleno.

