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REFORMA MINISTERIAL Secom divulga lista com os novos ministros de governo, pós-desincompatibilização Dos 18 ministros que vão deixar a Esplanada, ainda não se sabe quem assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Secretaria de Relações Institucionais

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou nesta terça-feira, 31, os nomes dos novos ministros que vão assumir pastas que já estão com o futuro definido. Dos 18 ministros que vão deixar a Esplanada, ainda não se sabe quem assumirá o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) e a Secretaria de Relações Institucionais.

Na Casa Civil, a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior, assume o lugar deixado por Rui Costa, que vai disputar uma das duas vagas no Senado pela Bahia.

Camilo Santana, que pretendia seguir até o fim do mandato no comando da Educação, vai se desincompatibilizar e será substituído pelo secretário-executivo, Leonardo Barchini. Com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), atrás do candidato tucano ao governo do Estado, Ciro Gomes (PSDB), nas pesquisas, Camilo pode ser lançado para concorrer ao Palácio da Abolição.

O novo ministro dos Transportes é o secretário-executivo, George Santoro. O titular, Renan Filho, vai disputar o governo de Alagoas.

O ministério de Portos e Aeroportos será assumido pelo secretário-executivo, Tomé Barros Monteiro da Franca. O ministro Silvio Costa Filho é candidato à reeleição na Câmara dos Deputados.

No Meio Ambiente, o secretário-executivo João Paulo Ribeiro Capobianco é o novo ministro. Marina Silva se desincompatibilizou para disputar uma eleição em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu se ela disputará uma cadeira no Senado ou a reeleição na Câmara.

Jader Filho deixa o Ministério das Cidades e será substituído pelo secretário-executivo, Antônio Vladimir Lima. Jader disputará uma cadeira na Câmara pelo Pará.

No Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a secretária-executiva, Janine Mello dos Santos, é a nova comandante da pasta. Ela substitui Macaé Evaristo, que vai disputar a reeleição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

No Ministério do Esporte, André Fufuca será substituído por Paulo Henrique Cordeiro Penna, que é secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social da pasta. Fufuca vai disputar uma vaga no Senado pelo Maranhão, ou até mesmo o governo do Estado. A definição cabe a Lula.

Paulo Teixeira deixa o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e será substituído por Fernanda Machiaveli, atual secretária-executiva da pasta. Teixeira é candidato à reeleição à Câmara por São Paulo.

Anielle Franco vai estrear nas urnas e será candidata à Câmara pelo Rio. Por isso, ela deixa o Ministério da Igualdade Racial, que será assumido pela secretária-executiva, Rachel Barros de Oliveira.

No Ministério dos Povos Indígenas, criado neste terceiro governo Lula, Sônia Guajajara deixa o comando para disputar a reeleição à Câmara por São Paulo. Com isso, assume o secretário-executivo da pasta, Eloy Terena.

Nesta reforma ministerial, Lula também fez uma dança das cadeiras. Para manter a Agricultura e Pecuária com o PSD, André de Paula deixa o Ministério da Pesca e Aquicultura para assumir a pasta deixada por Carlos Fávaro, candidato à reeleição ao Senado por Mato Grosso. Quem assume o cargo deixado por Paula é Rivetla Edipo Araujo Cruz, então secretária-executiva da Pesca e Aquicultura.



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