Secom: Lula apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado
Presidente já teve alta hospitalar
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado (31) por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo.
Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período.
O procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.
Na sexta (30), foi informado que Lula passou pela cirurgia e teve alta hospitalar na sequência. O procedimento é indicado com o avanço da idade.
Em 2020, ele já havia sido submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Não há agenda prevista para este fim de semana.
Segundo a Secom, o presidente retornará às atividades habituais na próxima segunda-feira (2).