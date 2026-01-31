Dom, 01 de Fevereiro

Secom: Lula apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado

Presidente já teve alta hospitalar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado (31) por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período.

O procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.

Na sexta (30), foi informado que Lula passou pela cirurgia e teve alta hospitalar na sequência. O procedimento é indicado com o avanço da idade.

Em 2020, ele já havia sido submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Não há agenda prevista para este fim de semana.

Segundo a Secom, o presidente retornará às atividades habituais na próxima segunda-feira (2).

 

