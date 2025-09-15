A- A+

Justiça Secretaria afasta direção de presídio após notificação de Moraes sobre possíveis visitas irregulares O ministro do STF Alexandre de Moraes solicitou o envio das imagens do circuito interno da colônia agrícola

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes pediu que sejam encaminhadas à Corte imagens do circuito interno da colônia agrícola onde o ex-deputado federal Daniel Silveira cumpre o regime semiaberto.

A decisão foi tomada após chegarem ao gabinete do ministro informações sobre supostas visitas irregulares que Silveira estaria recebendo.

Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou em nota que toda a direção da Colônia Agrícola Marco Aurélio de Mattos, em Magé, foi afastada "após autorizar, de forma insubordinada, a entrada de visitantes sem o consentimento desta Secretaria".

"A SEAP reuniu o material bruto de videomonitoramento para atender à solicitação do STF e aguarda o ofício oficial da Corte para envio dos arquivos", acrescenta a Seap, em nota. Procurada, a defesa de Silveira disse que não iria comentar o caso até a liberação das supostas imagens.

Segundo a denúncia feita a Moraes, as visitas ao ex-deputado aconteceriam "em horários e dias diferentes dos demais aprisionados".

Na colônia agrícola, Silveira teria recebido visitas do ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro major Elitusalen Gomes Freire e do deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, o Tenente Coronel da Polícia Militar Guilherme Costa de Souza Moraes, também teria ido visitar Silveira.

As visitas irregulares chegaram ao conhecimento de Moraes em 27 de agosto e, já no dia seguinte, o ministro questionou o diretor da colônia agrícola. Na reposta, que consta no despacho desta segunda-feira, o diretor afirma que Jordy, Elitusalen e Souza Moraes estiveram na unidade "sem aviso prévio" em três dias diferentes de junho. O trio teria sido informado de que apenas poderia se encontrar com Silveira com autorização do STF.

