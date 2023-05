Secretaria da Mulher denuncia deputado que chamou petista de "louca" por violência de gênero; vídeo

A- A+

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados denunciou o deputado federal Reinhold Stephanes (PSD-RR) por violência de gênero por ter chamado a colega de Casa Dandara Tonantzin (PT) de "louca" na última quarta-feira (3). Na ocasião, data em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo da Polícia Federal (PT), a petista falava da investigação por suspeita de falsificação do cartão de vacinação quando foi interrompida pelo parlamentar.

"Ele não adulterou, não fez isso, você que é louca" disse Reinhold Stephanes.

Em seguida, Dandara rebateu:

"Não sou louca, sou professora e deputada federal."

A parlamentar fez um pedido à Secretária da Mulher da Casa por violência de gênero, que foi atendido pelo núcleo da Casa que encaminhou um ofício ao TSE. De acordo com Dandara, a fala de Stephanes foi dirigida a uma parlamentar mulher, jovem e negra, na tentativa de calá-la, descredibilizá-la e humilhá-la”.

Ao Globo, o deputado Reinhold Stephanes afirmou que a acusação da deputada é “absurda” e “sem sentido”. De acordo com o seu relato, Dandara gritava com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quando ele interferiu.

"Eu apenas pedi calma. Ela estava aos berros com Eduardo falando que ele seria preso, minha última pergunta a ela foi se ela iria bater na gente."



Os bolsonaristas ficaram irritados com a operação da Polícia Federal na casa de Bolsonaro e com as verdades reveladas sobre a fraude no cartão de vacina. Mas não me calarei diante da violência política de gênero e racial! pic.twitter.com/fJxom5UhSq

— Dandara Tonantzin (@todandara) May 3, 2023

