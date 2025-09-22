Seg, 22 de Setembro

LEI MAGNISTKY

Secretário de Estado comenta sanção dos EUA à esposa de Moraes: "que seja um alerta"

"Vocês serão responsabilizados", declarou o secretário de Estado

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. - Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou nesta segunda-feira, 22, as sanções impostas sobre a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex.

"Que isso seja um alerta para outros que ameacem os interesses dos EUA protegendo e habilitando atores estrangeiros como Moraes: vocês serão responsabilizados", escreveu, em publicação no X.

