LEI MAGNISTKY
Secretário de Estado comenta sanção dos EUA à esposa de Moraes: "que seja um alerta"
"Vocês serão responsabilizados", declarou o secretário de Estado
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou nesta segunda-feira, 22, as sanções impostas sobre a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex.
"Que isso seja um alerta para outros que ameacem os interesses dos EUA protegendo e habilitando atores estrangeiros como Moraes: vocês serão responsabilizados", escreveu, em publicação no X.
Leia também
• Advogada e sócia de escritório em SP: quem é a mulher de Moraes, sancionada pelo governo Trump
• Governo Trump diz que sanção à mulher de Moraes ocorreu por "suporte" a ministro
• Solidário a Moraes e esposa, Dino diz que relações com EUA são atingidas "de modo absurdo"