quinta16/10/2025
investigação

Secretário de Nunes será oficiado para esclarecer gastos de R$ 880 mil com primo cantor

Rodrigo Goulart é alvo de investigação da corregedoria municipal de SP após reportagem do GLOBO mostrar contratações de Davi Goulart, com apenas sete ouvintes mensais no Spotfy

Davi Goulart (de óculos) pede voto para o primo se eleger vereadorDavi Goulart (de óculos) pede voto para o primo se eleger vereador - Foto: Instagram/Reprodução

A Corregedoria Geral do Município de São Paulo, que abriu uma investigação para apurar as contratações do cantor Davi Goulart, primo do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart, vai oficiar o titular da pasta para prestar esclarecimentos sobre os gastos com o artista, que chegaram a R$ 880 mil.

Segundo reportagem do Globo, Davi Goulart, com apenas sete ouvintes mensais no Spotfy, recebia cachês de R$ 50 mil por apresentação, sem a abertura de licitação, em quermesses paulistanas. Procurado nesta quinta-feira, Rodrigo Goulart ainda não enviou posicionamento sobre o tema.

– Nós abrimos a investigação no mesmo dia, como é praxe quando vemos uma notícia com alguma coisa assim mais diferente, mais estranha. Nós mandamos o ofício para a Secretaria da Cultura e também lá para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para eles darem algum tipo de explicação sobre a reportagem. Abre-se um prazo, de quinze dias, e aí isso retorna (para a Controladoria).

Depois podemos ter dois caminhos: pedido de novas explicações ou a gente já toma uma decisão de prosseguimento da investigação ou de arquivamento – afirma o controlador-geral do Município, Daniel Falcão.

Em caso de prosseguimento da investigação, será aberta uma sindicância, momento em que os servidores serão convocados a prestar depoimentos formais. Exceto pelos quinze dias para a primeira resposta, não há prazo para as conclusões das investigações.

– O nosso trabalho se baseia em averiguar as atitudes dos servidores e atitudes, eventualmente, de pessoas jurídicas envolvidas. Agora, se nós percebermos que pode ter havido algum crime envolvido, aí nós oficiamos também o Ministério Público – explica Falcão.

No dia em que a reportagem foi publicada, o prefeito Ricardo Nunes anunciou a investigação, apesar de afirmar que não há irregularidades automáticas em caso de contratação de parentes.

– Olha, o primeiro posicionamento é que não é porque é primo dele que tenha impedimento dele trabalhar. Acho que é importante colocar isso. O segundo, o que a Cultura me passou é que todos os procedimentos foram adotados e não existe irregularidade, mas obviamente, tendo em vista a matéria, eu pedi para se fazer uma nova apuração. E se alguém errou, se houve alguma falha, as pessoas serão responsabilizadas. Mas a princípio a contratação foi legal – disse Nunes.

Davi tem sido contratado pela Secretaria de Cultura em projetos que receberam emenda do primo, vereador licenciado. No ano passado, Rodrigo destinou R$ 700 mil em duas emendas ao Circuito Cultural de Rua, programa da prefeitura que paga por shows em quermesses e festas de bairro.

Nos dois meses seguintes aos repasses, Davi foi procurado pela Cultura para três contratos que somaram R$ 425 mil em cachês. No Instagram, agradeceu ao primo pelo “apoio”.

Nos últimos anos, Rodrigo tem concentrado suas emendas em eventos e artistas da Fino Tom, a produtora que representa Davi. Entre 2023 e 2024, foram 47 emendas, de mais de R$ 3 milhões, condicionadas à contratação de artistas predeterminados.

