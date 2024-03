A- A+

POLÍTICA Secretário de Ratinho Júnior se filia ao Novo e pode ser vice de Deltan Dallagnol em Curitiba Titular do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Jorge, ingressou neste sábado no partido do ex-deputado

O secretário de Desenvolvimento Sustentável do governo do Paraná, Valdemar Jorge, se filiou neste sábado ao Partido Novo e, ao que tudo indica, deve ser vice na chapa do deputado cassado Deltan Dallagnol à prefeitura de Curitiba.

Integrante do primeiro escalão do governador Ratinho Júnior (PSD), que está bem avaliado no estado, e ex-presidente estadual do Republicanos, Valdemar Jorge é tido como um nome que pode aproximar a sigla dos eleitores. Na cerimônia deste sábado, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, fez elogios ao secretário:

— É uma honra ter Valdemar Jorge conosco no Novo, não só por sua qualidade técnica e política, mas sobretudo por sua qualidade moral e desejo de contribuir com o país. O Novo tem se fortalecido e promete ter um desempenho de destaque nas próximas eleições. Contamos com pessoas boas como o Valdemar Jorge para ajudar a mudar o nosso país — disse.

Desde janeiro, o Novo decidiu que o nome que representará o partido nas urnas será o de Deltan Dallagnol. Cassado em maio passado, o ex-procurador da Lava-Jato perdeu seu mandato com base na Lei da Ficha Limpa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que Deltan deixou o Ministério Público para escapar de possíveis punições. A decisão, contudo, não menciona se ele estaria ou não impedido de concorrer no período de oito anos, o que também é objeto de discordância entre especialistas.



Por este motivo, o Novo pagará para ver se sua candidatura será impugnada. Caso seja, há outros nomes no páreo. No início de novembro, o ex-procurador já havia sinalizado que sua esposa, Fernanda Dallagnol, pode o substituir.

O partido vem investindo no capital político de Deltan para alavancar o número de filiados e anunciar seus pré-candidatos. Desde o ano passado, o político tem participado de viagens ao redor de todo o país.

No ano passado, o Novo perdeu o direito à tempo de televisão o acesso às verbas públicas justamente por ter ficado abaixo deste limiar. Desde então, o partido tem funcionado com o dinheiro do fundo partidário de anos anteriores que havia sido investido em fundos monetários. A expectativa interna é de que as eleições municipais ajudem no crescimento.

