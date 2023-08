A- A+

são paulo Secretário de Tarcísio prepara filiação ao PP de Arthur Lira; veja como fica espaço dos partidos O recrutamento de Arthur Lima, braço direito do governador, daria ao Progressistas espaço no primeiro escalão do governo que ainda não tem representantes da sigla

Braço direito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, prepara uma filiação ao Progressistas (PP) na próxima quinta-feira (17). A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

O recrutamento de Lima daria ao PP, partido da base de apoio, espaço no primeiro escalão do governo — que ainda não tem representantes da sigla. O Republicanos, partido de Tarcísio, e o PSD, presidido pelo secretário de Governo, Gilberto Kassab, são os mais contemplados, com três pastas cada um, além do próprio governador e do vice, Felício Ramuth, respectivamente.

O PL, abrigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, fiador da candidatura de Tarcísio, é representado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Tem também a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (PL) e a maior bancada da Casa. Por fim, Gilberto Nascimento Jr é ligado ao PSC, presidido por seu pai.

O evento organizado para recepcionar Lima deve contar com a presença do presidente nacional da sigla, o ex-senador e ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PI), e a filiação de outros prefeitos do estado.

O PP, presidido pelo , é também casa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL). Na eleição ao governo de São Paulo no ano passado, a sigla ficou com o então governador Rodrigo Garcia (PSDB) no primeiro turno, e se juntou a Tarcísio quando o tucano ficou de fora do segunto turno, disputado entre o bolsonarista e Fernando Haddad (PT).

Aliados de Tarcísio dizem que a entrada de Lima ao PP já podia ser prevista, uma vez que o secretário vinha tentando converter prefeitos paulistas ao partido, dizem. A situação o colocava em disputa com Kassab, cuja legenda também vinha sondando prefeitos — numa oportunidade única com a derrocada do império tucano em São Paulo, já que o PSDB deixou o governo do estado após três décadas no poder.

Partidos contemplados no secretariado de Tarcísio

Republicanos

Sonaira Fernandes (Políticas para a Mulher)

Roberto de Lucena (Turismo)

Helena Reis (Esportes)

PSD

Gilberto Kassab (Secretaria de Governo)

Eleuses Paiva (Saúde)

Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação)

PL

Guilherme Derrite (Segurança Pública)

PSC

Gilberto Nascimento (Desenvolvimento Social)

PP

Arthur Lima (Casal Civil)* ainda não filiado

