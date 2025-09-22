A- A+

SANÇÃO Secretário do Tesouro dos EUA compara Moraes e mulher a famoso casal de criminosos; entenda Ministro do STF foi primeiro brasileiro sancionado diretamente pela Lei Magnitsky

Após o governo americano anunciar a inclusão da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Lei Magnitsky, os Estados Unidos também devem aplicar sanções a outras autoridades brasileiras "se necessário".



A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que, quando perguntado se as medidas seriam uma perseguição, usou como referência um casal de bandidos americanos que circulou pelo país durante a Grande Depressão.

"Não existe Clyde sem Bonnie", afirmou Bessent. "Se necessário, qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente."

Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída. O próprio Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, no mesmo dia em que Trump formalizou o tarifaço de 50% contra exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro sancionado diretamente pela norma, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.

— Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro — disse Bessent.



— A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos.

A decisão do governo americano de ampliar as sanções para a família do ministro ocorre 10 dias após a Primeira Turma do STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, por uma tentativa de golpe de Estado. Sete aliados de Bolsonaro também foram condenados.

Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já havia adiantado que novas medidas seriam anunciadas em breve, como resposta à condenação. No governo americano, Rubio ocupa o cargo equivalente ao chefe da diplomacia.

