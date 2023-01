A- A+

Em publicação na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial, a governadora Raquel Lyra (PSDB) designa o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, para responder pelo expediente de Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, e a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ana Luza Gonçalves, para responder pelo expediente da Administração Geral do Distrito Estadual de Fernando de Noronha. As decisões têm efeito retroativo para 1 de janeiro.

Com indicações técnicas para o seu secretariado, Raquel Lyra também deve ter a palavra final na indicação de muitos cargos de segundo e terceiro escalão.

