União Brasil Sede do União Brasil no Pará sofre ataque a tiros, diz ministro A Polícia Federal está investigando o caso

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que a sede do União Brasil, seu partido, em Belém, capital do Pará, foi alvo de ataque a tiros nesta segunda-feira.

"A perícia já identificou agora o calibre. Foi ponto quarenta. Foram mais de um e a perícia segue trabalhando", disse Sabino ao GLOBO.

Sabino é presidente estadual do União Brasil no Pará. Segundo ele, a Polícia Federal está investigando o caso.

Recentemente, o novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e a irmã dele, Maria Emília Rueda, tesoureira do partido, tiveram suas casas de praia no litoral de Pernambuco incendiadas. O incidente ocorreu em março. As residências ficam localizadas na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. O caso aconteceu após Rueda registrar ocorrência sobre as ameaças de morte que recebeu.

Ex-presidente e ex-aliado de Antônio Rueda, Luciano Bivar também possui imóvel na praia de Toquinho. Luciano Bivar e Rueda entraram em conflito político após o novo presidente da legenda assumir o cargo, no dia 29 de fevereiro.

