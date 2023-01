A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está internado no hospital Florida AdventHealth Celebration, nos Estados Unidos, segundo o próprio hospital. De acordo com o centro médico, o setor de internação informou que não se encontra no local nenhum paciente com o nome do ex-presidente brasileiro.

A informação de que Bolsonaro estaria hospitalizado no local foi checada pela reportagem do Estado de Minas. Segundo o jornal mineiro, foi preciso soletrar o nome de Bolsonaro para confirmar se o ex-presidente estava no centro hospitalar.

Na tarde desta segunda-feira (9), Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, fez uma publicação no Instagram, onde pedia orações para o ex-presidente.

“Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018. Estaremos em oração pela saúde dele e pelo Brasil”, disse a postagem.

O atendimento médico a Bolsonaro ocorre um dia depois de seus apoiadores invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) e em meio a pedidos de deportação dos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro já levou uma facada durante a campanha presidencial de 2018, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Desde o episódio, o ex-presidente chegou a ser hospitalizado algumas vezes com dores abdominais. O agressor, Adélio Bispo, está preso há mais de quatro anos.

A última internação do ex-chefe do executivo foi em novembro do ano passado. Em janeiro e março de 2022 ele também precisou lidar com o mesmo problema e já afirmou não ter se recuperado totalmente do atentado sofrido.

