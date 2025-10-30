A- A+

BRASÍLIA Segurança da Câmara barra tentativa de acesso de adolescentes com canivete e arma de choque Trio de menores de idade foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência

A equipe da Polícia Legislativa da Câmara realizou nessa quarta-feira (29) a apreensão de três adolescentes que tentaram entrar nas dependências da Casa Legislativa com armas.

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles e confirmada pelo jornal O Globo. Foram encontrados com eles canivetes e armas de choque.

De acordo com informações da equipe de segurança da Casa, são todos menores de idade. Eles foram apreendidos ao tentar passar pelo raio-x que fica na entrada da Casa.

Eles então tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que é aplicado para contravenções, ou seja, delitos considerados de menor potencial ofensivo. Eles foram liberados em sequência.

Em dezembro do ano passado aconteceu um caso similar na Câmara. Um homem foi preso ao tentar entrar na Casa portando 30 munições. De acordo com informações da Polícia Legislativa, ele carregava 20 munições calibre .380 e outras dez calibre .38 dentro de um pacote.

Veja também