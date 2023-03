A- A+

Rio de Janeiro Segurança de deputado atira acidentalmente contra o próprio pé na Alerj; entenda a situação Vítima é segurança do deputado Marcelo Dino; regimento interno restringe entrada de pessoas armadas no prédio

Uma pessoa ficou ferida após um tiro acidental ter sido disparado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na tarde desta quinta-feira (30).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para o local às 13h39. A vítima, que é segurança do deputado Marcelo Dino (União Brasil), acertou seu próprio pé. Ele foi levado para o Hospital municipal Souza Aguiar em estado estável.

O deputado preferiu não identificar o assessor, que é policial militar cedido para o gabinete. Com base eleitoral em Duque de Caxias, Marcelo Dino também foi da PM. Ele entrou para a reserva em 2010 depois de ser eleito vereador em Caxias. Está em seu segundo mandato na Alerj.

— O acidente foi no meu gabinete. Ele passa bem. Foi socorrido inicialmente pelo serviço médico da Alerj e transferido para um hospital — disse.

Segundo relatos de pessoas que trabalham na Alerj, o disparo teria sido feito após a vítima sentar na arma, que estaria engatilhada. Assustadas, algumas pessoas deixaram o prédio.

Procurada, a assessoria de imprensa da Assembleia ainda não se pronunciou sobre o episódio.

A Polícia Militar informou, em nota, que "um segurança particular do gabinete de um deputado estadual foi ferido na perna por um disparo acidental. O Corpo de Bombeiros foi acionado".

