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Eleições 2026 Segurança e corrupção são os temas que mais preocupam os brasileiros, mostra pesquisa Ipsos Levantamento mostra que as preocupações dos brasileiros superam as da população dos outros 29 países analisados

Às vésperas do início da campanha eleitoral, a maioria dos brasileiros segue preocupada com a segurança pública. É o que aponta a pesquisa "What Worries the World", realizada pela Ipsos. Segundo o levantamento, em julho, 43% dos entrevistados mencionaram o crime e a violência como o tema mais preocupante do País, 11 pontos porcentuais acima da média global.

De acordo com a pesquisa, as preocupações dos brasileiros estão mais concentradas em segurança, corrupção, saúde e impostos do que as da população dos outros 29 países analisados.

Enquanto crime e violência aparecem como o principal problema tanto no Brasil quanto na média global, os entrevistados brasileiros atribuem peso menor a temas econômicos como inflação e desemprego.

Para Diego Pagura, CEO da Ipsos no Brasil, os resultados de julho apontam para um cenário de continuidade nas percepções da população.

"No Brasil, a redução da intensidade de algumas preocupações não altera a predominância de temas estruturais, como segurança pública, corrupção e desigualdade, que seguem no centro da agenda. No cenário internacional, a estabilidade dos indicadores também prevalece, enquanto oscilações mais expressivas permanecem concentradas em contextos específicos de cada país, refletindo desafios e debates próprios de suas realidades nacionais", disse.

O Brasil aparece como o sétimo país onde o crime e a violência mais preocupam a população. O porcentual brasileiro, de 43%, fica atrás dos registrados em Peru e Chile, ambos com 60%; México e Suécia, com 55%; Israel, com 45%; e África do Sul, com 44%.

Apesar da posição elevada, o índice caiu quatro pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior, mas permanece dois pontos acima do observado há um ano.

A corrupção financeira ou política é apontada como a segunda maior preocupação dos brasileiros. O tema foi citado por 36% dos entrevistados, oito pontos porcentuais acima do resultado mundial, de 28%.

O patamar representa queda de três pontos no mês, mas crescimento de quatro pontos na comparação anual.

Na saúde, o terceiro tema, a diferença foi de 11 pontos: 35% entre os brasileiros e 24% no conjunto das nações.

O resultado é igual ao de junho e um recuo de dois pontos em relação ao mesmo mês de 2025.

Impostos colocam Brasil em 2º lugar

A maior diferença em relação à média global aparece na preocupação com os impostos. O tema foi mencionado por 30% dos brasileiros, quase o dobro dos 17% observados globalmente.

A percepção avançou um ponto em relação ao mês anterior e dois pontos em 12 meses.

Com esse resultado, o Brasil assume a segunda posição do ranking, atrás apenas da Bélgica, onde 36% indicaram os impostos entre os três assuntos mais preocupantes.

Em sentido oposto, a inflação preocupa 24% dos entrevistados no Brasil, abaixo da média mundial de 30%.

O desemprego foi citado por 19% dos brasileiros, contra 29% no mundo. No ranking nacional, os dois assuntos aparecem somente na sexta e na sétima colocações, respectivamente, atrás também da pobreza e desigualdade social, mencionadas por 33%.

Maioria vê País na direção errada

Além de apontar os principais problemas nacionais, a pesquisa mostra que 61% dos entrevistados consideram que o Brasil está seguindo na direção errada, enquanto 39% avaliam que o País caminha no rumo correto.

A percepção negativa cresceu três pontos no mês, embora esteja cinco pontos abaixo do observado em julho do ano passado.

A situação econômica também é avaliada negativamente pela maioria. Para 65%, a economia brasileira está ruim, enquanto 35% a consideram boa.

A avaliação negativa aumentou um ponto na comparação mensal, mas recuou seis pontos em relação ao ano anterior.

A Ipsos entrevistou cerca de 1.000 pessoas, de 16 a 74 anos, no Brasil, de forma virtual, entre 19 de junho e 3 de julho. O intervalo de credibilidade é de 3,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

A empresa ressalta que a amostra brasileira é mais urbana, escolarizada e de maior renda do que a população geral e representa principalmente a parcela mais conectada do País.

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