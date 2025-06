'Segurança pública não avançará Sem o federalismo', diz Gilberto Kassab

A- A+

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que a segurança pública no Brasil não avançará sem um verdadeiro pacto federativo entre os entes da federação. "Se há um tema que não avançará sem o perfeito avanço do federalismo, é segurança pública", declarou durante participação no Fórum Esfera, neste sábado, 1.



Kassab criticou o que chamou de vaidade entre esferas de poder no enfrentamento ao crime.

"Nos últimos meses, a vaidade ainda predominando na discussão dos temas. Entes querendo ter predominância, protagonismo, onde segurança não há protagonismo, há integração", afirmou.

"Nós precisamos, efetivamente, de uma integração não apenas de prefeituras, de governo de Estado, União, mas a participação do Poder Judiciário", acrescentou.

Segundo Kassab, a falta de coordenação entre as esferas de poder é um entrave: "Hoje o Brasil ainda não vive o federalismo. Hoje o Brasil não vive a integração plena de políticas públicas." Para ele, o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas depende de articulação entre municípios, Estados e a União: "O crime organizado, as drogas, elas não entram nas cidades, elas entram nas fronteiras, elas entram nos portos."



A questão da segurança, reforçou ele, será determinante nas eleições.

"Não há uma única pesquisa qualitativa feita nas grandes cidades onde o cidadão não aponte a segurança como sua principal preocupação", disse, acrescentando que um bom programa de governo precisará mostrar "a capacidade de se integrar, de participar de uma federação de fato".

