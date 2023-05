A- A+

Agressão Seguranças de Maduro e agentes a serviço do GSI agridem jornalistas; Itamaraty condena Agressão ocorreu enquanto presidente venezuelano dava entrevista após reunião de presidentes da América do Sul

Jornalistas que participavam da cobertura da reunião de presidentes da América do Sul, em Brasília, foram agredidos na noite desta terça-feira (30) por seguranças do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e agentes que estavam atuando para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A agressão ocorreu no Palácio do Itamaraty após o término do encontro.

O tumulto começou enquanto Maduro dava uma entrevista, e os seguranças tentavam impedir a aproximação dos jornalistas. No meio da confusão, um segurança a serviço do GSI deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. Outros jornalistas também sofreram agressões. Não foi possível registrar imagens.

A TV Globo afirmou que repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza com a repórter Delis Ortiz e aguarda as providências a serem tomadas pelo Palácio do Planalto para a punição dos responsáveis e para evitar que episódios como este se repitam.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores também condenou as agressões.

"O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da reunião de presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades", disse a pasta em nota. (Com informações do g1)

