presídio federal Seis metros quadrados, móveis de concreto e sem TV: como é a cela de Vorcaro em Brasília Local conta com sistema rígido de vigilância e rotina controlada durante 24 horas

Transferido nesta sexta-feira (6) para a Penitenciária Federal em Brasília, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, ficará preso em uma cela de seis metros quadrados com móveis de concreto, sem TV ou tomadas elétricas. O espaço segue o padrão das unidades do sistema penitenciário federal, que conta com rotina marcada por isolamento, vigilância constante e regras rígidas de circulação.

Antes de ocupar a cela definitiva, Vorcaro deve permanecer por 20 dias em uma cela de inclusão, que faz parte de uma etapa de adaptação dos presos recém-chegados. Nesse período, agentes penitenciários apresentam as normas da unidade e entregam ao detento um documento com direitos e deveres, além de uniforme, itens de higiene e materiais de leitura.

As celas do presídio federal são padronizadas. No interior, há apenas uma cama elevada, uma bancada que funciona como uma mesa e um banco fixo, todos integrados à estrutura da parede. O espaço inclui ainda uma área destinada à higiene pessoal, com pia, vaso sanitário e chuveiro. A iluminação natural entra por uma pequena janela posicionada na parte superior da área de higiene.





Dentro do espaço não existem tomadas elétricas e o funcionamento da iluminação e do chuveiro é controlado externamente pelos agentes, em horários previamente definidos pela administração da unidade.

Inaugurada em 2018, a Penitenciária Federal de Brasília integra o sistema de presídios federais de segurança máxima, criado para custodiar presos considerados de alta periculosidade ou que correm risco dentro do sistema prisional estadual. A unidade possui 208 celas individuais distribuídas em quatro blocos, em uma área construída de cerca de 12 mil metros quadrados.

O complexo opera com monitoramento permanente por câmeras que captam áudio e vídeo, além de torres de vigilância e barreiras físicas projetadas para impedir fugas. O perímetro é cercado por muralhas e outros dispositivos de segurança, e as estruturas são reforçadas com concreto armado.

A rotina dentro da unidade também é restrita. Os detentos passam a maior parte do tempo na própria cela e podem sair apenas em horários determinados, como para o banho de sol diário, que dura até duas horas e ocorre sob escolta de agentes.

Os deslocamentos dentro do presídio seguem protocolos rigorosos. O preso é revistado sempre que deixa o dormitório e a cela também é inspecionada pelos agentes. As comunicações com o exterior são limitadas e ocorrem exclusivamente por parlatório ou por videoconferência, sem contato físico direto com familiares ou advogados.

A transferência de Vorcaro para a unidade federal foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal ( STF), após a Polícia Federal apontar riscos à segurança pública e à integridade física do investigado caso ele permanecesse em um presídio estadual.

