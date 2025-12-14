A- A+

ATOS 'Sem anistia': protestos em Rio, São Paulo, Brasília e capitais miram Bolsonaro e Congresso Nacional Na orla carioca, haverá shows de artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso, a exemplo do que ocorreu em setembro em manifestação contra a PEC da Blindagem, que acabou enterrada no Senado

Manifestantes protestam neste domingo em diferentes capitais do país contra o projeto de lei da dosimetria, que reduz penas dos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O texto aprovado pela Câmara deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo plenário do Senado nesta semana.

No Rio e em São Paulo, os atos começaram durante a tarde, na Praia de Copacabana e na Avenida Paulista, respectivamente.

Na orla carioca, haverá shows de diversos artistas, como Gilberto Gil e Caetano Veloso, a exemplo do que ocorreu em setembro em manifestação contra a chamada PEC da Blindagem, que acabou enterrada no Senado. Também estão previstas apresentações de menor vulto na capital paulista.

Em Brasília, o protesto ocorreu na Esplanada dos Ministérios, com concentração no Museu Nacional, em uma caminhada em direção ao Congresso Nacional.

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram com bandeiras de PT, Psol e PCdoB, legendas que convocaram a manifestação, e gritaram palavras de ordem como “Sem anistia!” e “Bolsonaro na cadeia”.

Além da capital federal, também já ocorreram manifestações desde a manhã em cidades como Belo Horizonte, Salvador, Manaus, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Recife, Teresina e Florianópolis.

O projeto de lei da Dosimetria, aprovado pela Câmara dos Deputados na quarta-feira, muda de forma significativa as punições aplicadas aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e pela trama golpista. O PL altera o cálculo de penas aplicadas a crimes contra o Estado Democrático de Direito, e pode reduzir a sentença do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Rio de Janeiro

Em Copacabana, o ato político-cultural que reúne artistas, movimentos sociais, partidos e entidades sindicais começou no início da tarde. Durante a concentração, manifestantes entoam palavras de ordem como “sem anistia” e “Trabalhador, preste atenção: Hugo Motta é inimigo da nação”, em referência ao presidente da Câmara, além de exibirem faixas com críticas ao Congresso.

O ato também incorpora outras bandeiras, como o combate ao feminicídio e a defesa do fim da escala de trabalho 6x1.

Um caminhão de som coordena a mobilização, enquanto grupos ligados a movimentos sociais e centrais sindicais, como a CUT e a Frente Povo Sem Medo, se organizam no local, ao lado de militantes de partidos como PT, Psol e PCdoB.

A organização confirma a participação de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, além de Paulinho da Viola, Fernanda Abreu, Emicida, Lenine e Tony Bellotto.

As apresentações musicais estão previstas para acontecer ao longo da tarde, intercaladas com falas públicas. Os discursos começam a partir das 14h e incluem deputados federais e estaduais, além de representantes de entidades nacionais e sindicais.

São Paulo

Em São Paulo, partidos de esquerda e centrais sindicais convocaram o ato a partir das 14h. A concentração ocorre em frente ao Masp, na Avenida Paulista. Após uma semana conturbada, com falta de luz em vários locais, a tendência, contudo, é que seja bem menor do que o protesto de setembro contra a PEC da Blindagem.

Naquele ato, cerca de 42 mil pessoas estiveram presentes, segundo dados do Monitor do Debate Político do Cebrap, em parceria com a ONG More in Common. O evento pressionou os congressistas a enterrarem a proposta de emenda à Constituição que dificultava a abertura de ações penais contra políticos com mandato.

A manifestação deste domingo repete vários elementos de três meses atrás. O foco das críticas recai, principalmente, sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), que pautou esta semana a revisão da dosimetria das penas dos condenados por golpe de estado, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente.

Diferentemente do ato anterior, era possível circular pelas laterais da via dupla, mantendo ativo o fluxo comum do ponto turístico no final de semana.

Populares levaram à Paulista faixas e cartazes sob o mote de "Congresso inimigo do povo" e com menções diretas a Motta. Gritos de "sem anistia" eram puxados a todo momento. Um boneco inflável de Bolsonaro com um uniforme de presidiário foi colocado ao lado do trio elétrico.

Discursos miravam ainda o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já Motta foi chamado de "capacho de golpista" e houve votos para Bolsonaro "apodrecer na cadeia".

São esperadas falas dos ministros Guilherme Boulos (PSOL), chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário, ambos deputados federais por São Paulo. Edinho Silva, presidente do PT, e Paula Coradi, líder do Psol, também devem comparecer ao ato.

